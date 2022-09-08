中秋人月兩團圓跨代共融回顧昔日「兩蚊雞」時光中環街市首次舉辦獨家快閃「兩蚊雞」長者市集多款特選產品以2元發售折扣優惠高達 97%

中環街市首次推出獨家快閃「兩蚊雞」長者商戶市集！適逢中秋佳節這個與親朋好友團聚的日子，中環街市特別與場內共12間商戶攜手合作，在9月8日舉辦快閃「兩蚊雞」長者市集，多件產品以超值優惠價2元發售，最高折扣高達97%。只需28元便可以入手總值超過400元的精選產品！

中環街市在1939年開幕，當時市民只需2元便可買四磅牛肉；而在50年代2元便可買五斤上等米。事隔多年，活化後以全新面貌再次登場的中環街市，今個中秋帶領大家回味舊日時光，將物價時光倒流，用2元買到心頭好，讓一眾老友記於中秋團圓佳節與家人同遊中環街市，重拾昔日回憶。

於9月8日，老友記們只要於中環街市一樓120及122號舖出示樂悠卡或長者卡，即可於市集內之攤檔以2元優惠價購買精選餐飲或特選貨品，例如：Benefit Cosmetics的Gimme Brow+豐眉膏升級版旅行裝（原價：79元）、 Nina Patisserie的蝴蝶酥（原價：38元）、祐興粉麵的半熟雲吞麵（原價：30元）、 AquaGreen荷蘭種子紅車厘茄（原價：27元）、銀杏士多的傳統茶粿（原價：9元）等等。不妨與一家大小齊齊到中環街市感受濃厚的中秋節氣氛，細訴舊日故事，享受天倫之樂。

活動詳情如下：

日期：2022年9月8日（星期四）

時間：上午 10時至下午 4點

地點：中環街市一樓 120及122號舖

中環街市快閃「兩蚊雞」長者商戶市集一系列中秋精選優惠：

長者獨家 2元優惠

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此外，如心集團餐飲推出更多優惠，讓大家享受美食同時，以優惠價格享用中秋月餅，同賀中秋。

凡於 I-O-N Cafe Bar惠顧午餐套餐，即可以 38元追加「如 ·月迷你蛋黃奶黃月餅」一件。同時餐廳亦設有中秋節慶組合， 88元即可享用奶黃月餅配上咖啡或奶茶一杯； 288元可享中秋時令甜品拼盤。於一喜或 CITTA惠顧午餐套餐或單點食品，或於 Winelog或麥子啤酒惠顧任何酒精飲品，即可以 48元追加「如 ·月迷你蛋黃奶黃月餅」一件。

中秋懷舊風打卡好去處精彩活動宏揚中秋深意

同場加映！今年，恆香老餅家將一期一會的中秋綵燈會帶到中環街市！位於地下 OASIS的「恆香‧中環街市燈籠許願樹」高達 5米，佇立.以超過 200個七色繽紛的燈籠，散發出和煦光芒，為香港每個家庭送上平安祝願。許願樹旁更有 6隻大小、造型各不相同的玉兔及月亮，活潑而不失典雅。由今日起至 9月11日，中環街市與本地插畫家「飯碗頭」聯乘舉辦「飯碗頭同你玩轉中秋節市集」，匯聚接近 40個本地品牌，讓大家盡情選購中秋限定商品及大玩遊戲。中秋佳節，一家人團團圓圓，當然要捉緊機會拍照，留個美好紀念！

此外， Nikon亦首次與中環街市合作，推出「$2」租用相機及相片打印服務。老友記或小朋友可以獨家體驗價2元借用 Nikon相機，更可即場挑選心水照片打印，記錄與家人摯愛中秋團圓時光！

租借日期：2022年9月11日（星期日）

時段：上午 11時至下午 12時30分、下午 12時30分至下午 2時、下午 4時至 5時30分（每節借用名額有限，先到先得。）

租借地點：中環街市地下互動牆

攝影愛好者注意！只要於 9月17日前在中環街市拍下燈籠裝飾及中秋佳節點滴的照片，上傳到社交平台，並在公開帖子或限時動態中標籤 #CentralMarketHK #NikonHongKong #TheCityOfMoon，被選中的作品參加者將有機會獲得 Nikon禮券、「中環街市 X恆香 X懷智特別版月餅禮盒」及恆香迷你豬籠餅。

Playground forAll！中環街市連串暖心活動實現社區共融

早前，中環街市聯同香港摩利臣山獅子會及宏施慈善基金葵涌社會服務處，舉辦「耆遊中環樂中秋」，為一眾老友記準備連串精彩的活動，包括：中秋音樂盛會、在中環食坊享用創意粵菜餐廳「一喜」豐富午餐，以及參加中環街市導覽團，懷緬昔日時刻。

適逢慶祝香港回歸祖國 25周年及中秋節，近日覺行念慈基金會於由華懋集團贊助的荃灣如心酒店宴會廳舉行「中秋溫懲心連心暨世界和平書法日」。活動當日，懲教署安排一批年輕在囚人士與家人通過線上平台，聯同會場超過 400位同學及參與者一同下筆書法，跟在場學生和義工體驗寫書法樂趣，在燈籠上寫上祝福語，有助推動社會平等和諧，並於中秋節期間在中環街市逾 480個燈籠的「花燈街」作展示，讓遊人拍照打卡留念。而今次活動更成功創造 SDG創新紀錄，可謂別具意義。

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（資料由客戶提供）