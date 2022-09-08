▲ 【iPhone 14】無懼西方制裁 俄羅斯據報開賣蘋果iPhone 14水貨 標價更貴、4個月才到貨

蘋果（Apple，美：AAPL）推出新旗艦機系列iPhone 14，然而俄羅斯入侵烏克蘭後遭到蘋果在內多間科技公司制裁兼撤出，俄羅斯消費者關注能否購買iPhone 14。俄新社引述俄羅斯貿易和工業部長Denis Manturov指，俄羅斯消費者將有機會購買新蘋果 iPhone 14。

俄羅斯在 3 月份宣布平行進口計劃，授權零售商在未經商標擁有者許可的情況下也可從國外進口產品。俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，蘋果隨即在3月停止在俄羅斯銷售新產品，不過，俄羅斯商店繼續出售舊型號剩餘庫存，以及透過上述平行進口計劃計劃入口蘋果手機等新貨。

俄羅斯電訊商MTS 周四開放預購新iPhone 14

對於蘋果新iPhone 14 能否根據平行進口計劃入貨到俄羅斯，貿易和工業部長Denis Manturov說：「為什麼不可以呢？如果消費者想購買這些手機，是會有機會的。」

俄羅斯電訊商MTS周四（8日）早上已開放預購新iPhone 14 機型，128GB 版本的起標價為 84,990 盧布（折合約1,398美元），較美國官網的799美元標價更高。

MTS 表示，iPhone 14 交貨期需要長達 120 天，如果進口產品遇到困難，公司可以保留取消訂單的權利。

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編輯：李哲毅