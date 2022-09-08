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【香港經濟】吳光正：與全球「暢通便捷」聯繫是香港絕對命脈　不能把香港獨特優勢拱手相讓、讓別人有機可乘

Hot Talk 18:39 2022/09/08

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【香港經濟】吳光正：與全球「暢通便捷」聯繫是香港絕對命脈　不能把香港獨特優勢拱手相讓、讓別人有機可乘

九龍倉 （00004） 高級顧問吳光正發表文章題為「暢通便捷，入境解控，香港起跑！」的文章，指香港「內向」已經一段長時間，但香港絕非「內向型」，與全球「暢通便捷」聯繫是香港的絕對命脈，不單去海外說好香港故事，其實只要任何人有機會來港體驗，香港故事不說自解。

「香港可否深入參考多地共識去判斷疫情大局之「嚴重性」（SEVERITY），「常態化」的定論及處理方式，而不再在「入境解控」方面耽誤時間？」

對入境解控為大勢所趨

吳光正在文章甫開首，便引述國家主席習近平的「七一」宣言，指香港有4個必須，即「必須保持香港的獨特地位和優勢，保住香港國際金融、航運及貿易中心地位，要拓展『暢通便捷』的國際聯繫」，若香港這個國際中心入境「不暢通」、「不便捷」，與他地脫節，便已失去國際中心（Asia’s World City）之實。

5至11歲兒童9.30起至少要打首針　12歲或以上人士11.30起打齊3針【下一頁】

吳光正指，不少人認為「暢通便捷」事宜不能不是香港政府份內「優先」，相約中央政府所指的「必須」份內事宜，但不能把香港的獨特優勢拱手相讓，不讓別人有機可乘及取笑香港。

「香港歷來所有專業丶各種多元化監管丶軟件及硬件上方方面面均是與其他國際城市看齊， 如今許多港人已清楚體驗了外地放寬政策，看不出有大災難，但對入境解控有大勢所趨之感。」

疫情嚴重性顯著下降及常態化

吳光正稱，現時海外大都會體系，遠如紐約丶倫敦，所謂「紐倫港」（現時三缺一個香港），近如新加坡等地，陸續開關，入境無需隔離（沒有 3+4 或 0+7 因措施實不符合「暢通便捷」），這乃風險判斷及風險管理的決策及權衡取向。

國家衛健委：十一國慶假期及前後全國推行「落地檢測」【下一頁】

「香港的病毒是否與他地不同？是否更毒更嚴重？ 香港是否不及他地在資源及能力以常態方式去處理確診者「量」的內部挑戰？不能看齊？」

他認為，在感染個案增加但在多地均公認「嚴重性」顯著下降及「常態化」的情況下，應優先重拾「暢通便捷」國際聯繫，移除不利「暢通便捷」入境的絆腳石， 全方位執行習近平提出的第四個「必須」。

【ET財智Talk】亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略

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編輯：陳韻妍

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