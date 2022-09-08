【投資者論壇】中信里昂證券一高層據報被炒　曾倡旗艦投資者論壇棄港赴星進行實體會議

▲ 【投資者論壇】中信里昂證券一高層據報被炒 曾倡旗艦投資者論壇離開香港、改到新加坡進行實體會議

新加坡已取消入境人士檢疫隔離政策，同時免除戴口罩規模，相反本港仍執行3+4檢疫隔離政策。彭博報道，中信里昂證券企業關係及客戶戰略主管Kai Kaufmann即將離職，他早前提出在新加坡現場召開該公司的旗艦投資者論壇，被位於北京的高層批評。中信里昂證券的媒體代表沒回覆置評請求。Kaufmann不予評論。

報道引述消息指，Kai Kaufmann在8月被要求離職；之前他提交計劃，建議在新加坡而非香港，舉行公司的投資者論壇活動，而費用較舉辦視像會議高出3倍多。

消息人士表示，業內舉辦一場大型投資者會議一般要花費300萬到500萬美元，而開視像會議約需100萬美元，中信證券是否批准預算明年召開現場會議，尚未可知，而建議到新加坡、而非香港舉辦活動，可能是建議遭反對的原因之一。

克林頓、格林斯潘曾為座上客

中信里昂證券總部設於香港，而該公司的投資者論壇是香港金融圈每年最令人期待活動之一，曾請到荷里活男星佐治古尼（George Clooney）、美國前總統克林頓（Bill Clinton）、美國聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）等嘉賓。今年的投資者論壇將於9月13至16日在網上舉辦。

Kaufmann在2019年從德意志銀行加入中信里昂證券，負責公司聯絡和客戶戰略。有消息人士稱，除了辭退Kaufmann外，母公司中信證券還進行團隊重組，把公司聯絡團隊與研究部門合併，將客戶戰略團隊與銷售部門合併。

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編輯：胡學能