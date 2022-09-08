【foodpanda】foodpanda香港設「送遞團隊感謝賞」　第3季送出總值100萬元獎

▲ foodpanda香港宣布加碼「送遞團隊感謝賞」計劃，於今年第3季度為團隊帶來價值高達100萬港元的獎賞，感謝送遞團隊的付出。（foodpanda提供圖片）

foodpanda香港宣布加碼「送遞團隊感謝賞」計劃，於今年第3季度為團隊帶來價值高達100萬港元的獎賞，感謝送遞團隊的付出。

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今年第3季有超過6,000位送遞團隊成員受惠於「送遞團隊感謝賞」，計劃涵蓋多項專為送遞團隊而設的獎賞及活動，其中包括實體油券、平台自身及各大運動品牌的電子優惠券等等。

一連5星期舉行「感謝巡禮」

foodpanda香港亦舉辦了不同類型的活動如「foodpanda請睇戲」，並透過「流動感謝專車」支援各區送遞員。另外，該企亦會於9月內，一連5星期於各區的pandamart舉行「感謝巡禮」，為各區送遞員派發禮物，以慰勞團隊。



同時，也不時向送遞團隊提供抗疫物資及贈送節日禮物。除了派發口罩等防疫用品，今年中秋已為送遞團隊送上500盒月餅渡佳節。



foodpanda香港營運總監Pedro Dias表示：「foodpanda於2021年首次推出『送遞團隊感謝賞』計劃，目的是讓他們享受更方便、更安全、更豐富的送遞體驗。我們由衷感謝送遞團隊的付出，並將繼續推出各種優惠及舉辦不同活動，回饋他們的辛勞和貢獻。」

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責任編輯：李智美