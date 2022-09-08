【理財智慧】印度成為全球第五大經濟體 一文了解印度的投資機遇

在以往提及金磚四國，分別是巴西、俄羅斯、中國和印度，他們在當年都被喻為具經濟增長潛力的四個國家，當中以中國勢頭最強，現已成為全球第二大的經濟體；但原來在不知不覺間，印度在今年已經超過英國成為第五大經濟體，相比巴西、俄羅斯面對不同的國內國外問題，不少人都將投資目光轉往印度，包括不少商家到當地設廠。作為投資者，雖然未必可以參與當地發展，但也可以考慮配置一些印度基金，把握印度的發展機遇。

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人口大國

根據印度醫院網頁Medindia的「印度人口時鐘」顯示，自今年三月起印度人口終於超越中國，人口數目預計達14.15億人，成為全球人口最多的國家。雖然這個並非官方數字，甚至可能因為新冠疫情也有所影響，但相信印度人口早晚會成為全球最多；加上中國近幾年才恢復第二和第三胎，如果單以人口結構而言，印度的人口比例會較好 （雖然預期壽命較低）。因此不少人都稱印度為「當日的中國」，可以透過勞工密集式工業，發展經濟；在人口紅利加上互聯網用戶增加，對於電商發展總有一定程度的好處，具增長的潛力。

不結盟外交

在政治上，印度一直都奉行「不結盟外交」自居，情況與新加坡類似，不會刻意靠攏歐美國家或中國，但也是雙方拉攏的對象，但也與雙方均保持良好的關係。例如與中國的關係，雖然近年在邊界上有衝突，但也樂於參與一帶一路的發展，也是「絲路上」其中一個重要的點，「孟加拉-中國-印度-緬甸」經濟走廊便是其中一例；與美國關係方面，也會參與美國主導的QUAD ( 四邊安全對話)，這種不結盟但也會被各國拉攏的取態，對於在中美矛盾日增的情況下，反而其政治立場更有優勢。

鼓勵本土發展

近年，印度一直都推動「本土產業」的發展，以不同的方式扶植本土產業，例如補貼和鼓勵發展，也歡迎外資進入，情況正如當日的深圳，以引入資本和技術為先，再開發本土產業。印度首相莫迪曾經在2020年提出印度自立經濟圈，將部分的中國產品排除出印度市場，以鼓勵本地工業進佔市場，因為深知在資本上可能無法與國外品牌相比，但透過保護政策，有助他們發展本土市場，例如小米被撤出印度。由於印度擁有人口紅利的龐大市場，希望利用內需推動整體發展，再向海外出口。

第五大經濟體

根據IMF的資料顯示，印度的GDP已超過英國成為全球第五大經濟體，近年由於中國的轉型加上嚴厲的環保政策，不少公司也爭相前往印度設廠，例如台積電、三星等，也有傳不少公司都會考慮前往印度設廠。雖然可能在疫情影響，以致計劃有所廷誤，但相信印度的低成本對於國外的大廠都是具吸引力的，唯要擔心便是工人的質素是否符合商家的要求。

包括柏瑞、安本、摩根都有印度基金可以供讀者認購，作為投資者，應該以「潛力」和「增長」為優先考慮，印度作為新興市場、加上人口紅利等優勢，相信在疫情恢復平常後，也具投資潛力；雖然網上有人稱印度為「下一個中國」相信仍言之尚早，但在政局穩定加上政府的支持下，相信日後的發展都值得考慮。

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記者：陳佳恩