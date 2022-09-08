【Fintech】畢馬威：上半年亞太區金融科技行業投資額達破紀錄418億美元　較去年下半年升逾一倍

▲ 畢馬威：上半年亞太區金融科技行業投資額較去年下半年升逾一倍 達破紀錄418億美元

畢馬威最新一期的《金融科技動向》顯示，2022年上半年亞太區金融科技行業的投資總額較2021年下半年錄得的192億美元，增長一倍以上，達到破紀錄的418億美元。在亞太區眾多領域中，尤其是中國以外地區金融市場，由於當前的基礎設施日益陳舊，正吸引大量流向金融市場基建創新以及數碼化交易的投資。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟表示，展望下半年，投資者正採取更為集中的方式，優先投資於具有卓越商業模式和獨特價值主張的企業。預計尤其在中國，將有越來越多的目光投向B2B解決方案以及傳統金融機構的科技賦能，而非僅僅關注金融科技。

報告提及，上半年中國的金融科技投資仍較有限，前6個月中國最大的金融科技交易金額為1.4億美元。由於多家公司專注於基建業務並與傳統金融機構展開合作，導致市場對金融科技行業的興趣轉淡，但保險科技則繼續吸引市場注目。

下半年料有更多併購活動

畢馬威中國財務諮詢合夥人龍柏升（Barnaby Robson）補充指，上半年亞太區有幾筆金額非常可觀的企業併購交易。鑒於估值壓力漸增，下半年可能會有更多併購活動，因企業會在較不成熟的市場，尋求收購其競爭對手的良機，而初創公司則會尋求合併，以獲得市場份額並提高盈利能力。

畢馬威發現，與全球問題，包括通脹升溫、利率上升、地緣政治不確定性和供應鏈困境相關的領域，仍是投資熱點。上半年亞太區投資者關注的關鍵領域，包括供應鏈管理、網絡安全和私隱、身份管理以及治理和合規管理。除了以加密貨幣為業務重點的基建公司外，開放數據亦在上半年獲得大量投資。

報告又指，過去12至24個月期間對零售支付、保險科技和B2C解決方案等少數金融科技子行業公司的大量關注及輿論，已於上半年大幅消退。加密貨幣、非同質化代幣（NFT）和區塊鏈亦均脫離投資熱潮。

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記者：余倩敏