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【山地悠遊人生@iM網欄】分清「想要」還是「需要」 理性消費助早日達財務自由

名人薈萃 10:03 2022/09/11

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實現財務自由的關鍵，取決於「開支」。支出應該是根據個人需求，購物時要明確地分清楚「想要」還是「需要」。譬如很多人看到某個商品原價3000元，現在標價199元，看上去太吸引，所以頭腦一熱就買了，有些人一買就是好幾件。

實際上對這物品實際需要才是重點：「這件物品到底需不需要，花199元對儲蓄計畫及生活有什麼影響？還是買回家後，家裏又多了一件佔空間的垃圾而已。」要控制購物慾，盡量只買「需要」的物品，漸漸家裡物品會減少，環境更放鬆，雜念也會減少。

出身貧窮更需要學會投資及儲蓄，理性消費，增值自己，只要開始作出改變，沉澱足夠的資本，即使人工不高，仍然可以致富。

 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 

有計劃的消費不等於節儉，在花每一筆錢之前，只需用一個簡單的價值觀來判斷：如果這筆錢為自己創造終生的幸福；包括增進親密的關係、身體健康、發揮創造力、提升能力等等。那麼，這筆錢是值得花了！

例如，小孩出生後，衣物和玩具都可以用二手貨，只要你厚著臉皮不覺得尷尬，親朋好友都很願意源源不斷地送過來。

又例如近年流行窮遊；旅行不一定要住豪華酒店，而是住青年旅館的床位。不需跟團，而是像當地人一樣生活，體驗不同的文化。

 

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

年輕人要學會存錢

年輕人需要趁早養成存錢的習慣，從月薪的10%開始。高檔汽車、奢侈品都是負債，消耗了能積累財富的機會，比如用幾個月的月薪買名牌手袋，只是滿足虛榮心，不需一年時間，那個花了幾個月工資買的名牌已經是過氣商品了。名牌手袋並非必需的，也不是真正讓你感到快樂的事物。在這個準則下嚴謹控制開銷，就算升職加薪，也要克制消費慾。如果可以存起薪金的 30-40%，達成財務自由的速度亦會加快。

身邊大部分已實現財務自由的朋友還是選擇繼續工作，當工作不再僅僅是為生存，知道自己有能力隨時炒老闆魷魚，心理壓力會大幅減少。有些人會辭掉正職，重拾愛好，比如攝影、木工、寫部落格、鑑別珠寶等，悠遊人生活得精彩！

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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山地姑娘、編輯：邊婕

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