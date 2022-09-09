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安祖蓮娜祖莉被揭再匿名告前夫 向畢彼特索償19.5億元

環球社會熱點 09:05 2022/09/09

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距離荷里活女星安祖蓮娜莉祖莉和男星畢彼特正式離婚已經3年，惟兩人其後官司不斷。據報安祖蓮娜祖莉再度匿名入稟美國法院，控告畢彼特試圖掌控兩人共同擁有的酒莊。安祖蓮娜祖莉是次以前公司名義入稟，向畢彼特索償2.5億美元（約19.5億港元）。

安祖蓮娜祖莉告前夫家暴文件曝光 控畢彼特酗酒打仔女 【下一頁】

美國娛樂新聞媒體《Page Six》引述一份於周二（6日）入稟的法庭文件報道，現年47歲的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）指控現年58歲的畢彼特（Brad Pitt），出於報復兩人離婚及撫養權官司，試圖掌控兩人共同擁有、佔地多達1,300英畝（約526公頃）的酒莊。

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訴訟書亦指，兩人已投資數千萬美元於酒莊，但畢彼特卻將資金浪費在一些僅為「面子」的工程項目（vanity projects）上，包括耗資逾100萬美元（約780萬港元）的泳池。

是次訴訟以安祖蓮娜祖莉前公司Nouvel LLC名義入稟，稱畢彼特及其盟友利用非法及惡意行為（illegal and malicious actions），包括透過貶值及剝奪女方在酒莊的管理者身份，意圖傷害安祖蓮娜祖莉及兩人的女兒Nouvel。安祖蓮娜祖莉要求索償2.5億美元。

畢彼特加控安祖蓮娜祖莉 向俄財閥售酒莊股份損其聲譽 【下一頁】

畢彼特尚未就案件發表任何評論，但有美媒引述他身邊人士形容，是次案件十分可悲，「又一次換湯不換藥」，並指安祖蓮娜祖莉旨在分散畢彼特的注意力。

安祖蓮娜祖莉今年4月化名Jane Doe，引用資訊自由法入稟起訴FBI，要求公開2016年畢彼特在私人飛機上涉嫌家暴的調查信息。

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責任編輯：李俊儀

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