【防疫措施】政府降「疫苗通行證」適用年齡　5歲或以上兒童月底最少接種一針　一文看清接種要求

近期疫情再趨嚴峻，政府今日（8日）公布更新「疫苗通行證」安排，包括降低「疫苗通行證」的適用年齡，涵蓋5至11歲兒童；以及調整適用於12歲或以上人士的「疫苗通行證」接種要求。

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由9月30日起，5至11歲兒童至少須已接種第一劑疫苗而未滿3個月，才能符合「疫苗通行證」的接種要求，進入指明處所。如他們是在3個月或以前接種第一劑疫苗，則須接種第2劑疫苗，方可符合接種要求繼續使用「疫苗通行證」。

另外，由11月30日起，5至11歲兒童的「疫苗通行證」接種要求統一為須已接種第二劑疫苗。而曾確診的5至11歲康復兒童，其接種要求會跟從現行適用於12歲或以上康復人士的接種要求。

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考慮到兒童或未擁有可供顯示其「疫苗通行證」二維碼的智能手提電話，兒童或家人可攜帶及出示印有二維碼的紙本紀錄或以儲存於手提電話的相片展示二維碼，作「疫苗通行證」之用。

另外，12歲或以上人士的「疫苗通行證」接種要求亦有所調整，9月30日起，12歲或以上人士接種第二和第三劑疫苗之間的寬限期，會由原來的6個月縮短至5個月。由11月30日起，12歲或以上人士須已接種第三劑疫苗，方能符合「疫苗通行證」的接種要求。

現時「疫苗通行證」指明處所：



（i）主動查核「疫苗通行證」處所：

餐飲業務處所（包括酒吧／酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、理髮店／髮型屋及宗教處所。



（ii）被動查核「疫苗通行證」處所：

商場、百貨公司、街市／市集及超級市場。

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