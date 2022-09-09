喬布斯細女IG轉發迷因圖 嘲iPhone 14「咪一樣樣」

蘋果（Apple）在香港時間周四（8日）凌晨舉行發布會，介紹萬眾期待的 iPhone 14系列手機及新產品，蘋果已故創辦人喬布斯幼女Eve Jobs同日亦在Instragram上載一張相片，似乎是對蘋果新產品發表看法，引起網民認同。

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喬布斯（Steve Jobs）幼女Eve在蘋果新品發布會後，在IG限時動態轉發一張「迷因圖」（Meme），顯示一名身穿酒紅直紋襯衫的男子，正興奮拿著一件同款新襯衫合照。圖片文字寫著：「當蘋果發布會完左，我將部iPhone 13升級到iPhone 14」，似乎嘲笑iPhone 14無論外型與功能，幾乎與iPhone 13無分別。

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眾多網友在原帖留言表示認同，批評蘋果今次新iPhone只是「舊酒新瓶」，再次發布毫無改進的新手機。有網友嘲笑iPhone 14的唯一分別是花費用家更多錢。

喬布斯細女Eve靚相

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喬布斯細女Eve有著亮麗外表，曾獲封為最美富二代。Eve去年於史丹福大學畢業後正式入行做模特兒，更即將與法國名牌Louis Vuitton合作。

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責任編輯：郭麗明