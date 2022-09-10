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【中秋好去處】不再是傳統月餅和燈籠　工作坊如何增添新意？（多圖有片）

16:00 2022/09/10

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除了常見的月餅烘焙班、燈籠紮作外，今年亦有些獨特工作坊出現。

適逢中秋節，有不少應節工作坊出現，尤其港人因疫情而未能外遊，留港製作手工藝的意慾提升。不過，坊間手作工作坊眾多，商戶要突圍而出，課程內容一定要別出心裁。除了常見的月餅烘焙班、燈籠紮作外，今年亦有些獨特工作坊出現，成功令生意升最多4成。

【中秋好去處】一文看清中秋活動及市集！　一日團參加者可乘搭姜濤xDo姐主題纜車

主打紙雕藝術、光影小夜燈的「慢覓陳皮」今年推出兩款中秋工作坊，包括中秋主題的小夜燈及白兔燈籠。該店負責人馮家敏（Ashlie）稱，中秋檔期公開讓大眾報名的工作坊共有6班，已全部額滿。今年亦首度設立3班公司團體工作坊，兩者合共有近100名參加者。

她指出，留意到現時顧客在尋找中秋節應節產品時，又希望中秋過後，擺放在家亦不會太突兀。所以特意設計這類日後可當作家居布置的夜燈及白兔燈籠。最終報名反應比預期熱烈，生意額按年增加3至4成。

流心月餅蠟燭工作坊　市集提升曝光

另一間手作品牌Feather Natural Studio今年則首次推出中秋工作坊，製作外形酷似月餅的流心月餅蠟燭。該店的聯合創辦人黃萍萍表示，報名反應比預期理想，原本打算只能開設1班，但最終要加開至3班公開報名，另有團體班及VIP班；帶動生意增長5成至7成。

她指，在設計此產品及工作坊時，亦曾經向身邊的人、熟客查詢，了解市場反應、汲取意見。該店在8月底曾參與商場市集，其間更利用平板電腦播放燃點流心月餅蠟燭的影片，成功吸引不少顧客提前參加工作坊。

顧客先看相片再看字

慢覓陳皮、Feather Natural Studio也十分倚重社交平台宣傳，另一品牌、主打花藝的「嘩花池」亦有採用此策略。該品牌創辦人兼花藝師「珠老師」亦是一樣，她在中秋節檔期亦透過社交平台推出竹筒花藝班和月兔迷你盆景。不過，工作坊的競爭眾多，珠老師認為相片是最重要的一環。她指：「大部分客人第一時間望到照片，覺得很吸引，才會點擊查看其他內容，例如價錢及地點等。」

她透露，有超過30人報名參與，反應比預期好。同時該店位於PMQ，亦有助宣傳工作坊。「有近2成的顧客，是透過PMQ的定期通訊認識品牌。」

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家居 創業 疫情 PMQ 月餅 文娛藝術 設計 市集 工作坊 中秋節

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