美國銀行業無懼經濟放緩

美國銀行業最近公布的第二季業績強勁，其中69%銀行的每股營運盈利優於分析師預期。儘管銀行業盈利平均按年減少近3%，但跌幅主要由於去年第二季銀行業釋放龐大信貸儲備，因此與最新的季度業績比較之下，去年同期的盈利相對較高。去年初新冠疫苗面世後，經濟復甦步伐明顯較預期快，推動銀行業儲備回復正常水平，繼而釋放信貸。

另一方面，銀行的盈利增長主要源於收入增加，這是因為貸款增長強勁，以及美國聯儲局近期加息的環境令銀行業受惠。事實上，與2022年第一季相比，銀行業平均年率化貸款增長為12.6%。此外，銀行業自貸款及證券業務賺取更高利率，推動淨息差平均擴闊23點子。因此，淨利息收入與本年第一季相比增長8.7%，與去年同期相比則增長13.4% 。

我們預計，美國銀行業第二季績的強勢將持續至2022年下半年及2023年。受惠於貸款增長及近期利率上升，銀行業收入可望持續增長。我們的研究顯示，銀行管理團隊預計第三季的待批貸款量將處於穩健水平。雖然增長可能由第二季的高水平放緩，但我們認為仍有望保持強勁。聯儲局在6月及7月分別加息75點子，因此我們預計第三季淨息差將再度大幅上升，刺激銀行業收入進一步增長。

此外，商業借款人的表現持續強韌，財政狀況良好。我們正在留意通脹升溫的負面影響，但我們認為，目前的物價壓力不會導致信貸成本上升。我們預計信貸開支最終將重返較高水平，但相信銀行業在龐大儲備及資本的支持下已作好準備。

對投資者而言，相信銀行股的絕對及相對估值仍具吸引力。目前銀行股的市帳率為1.09倍，明顯低於1990年代中期以來的1.60倍長期平均 。另外，相對而言，銀行股近期的預測市盈率約為大市的55%。整體而言，考慮到上述強勁的基本因素趨勢，目前似乎是投資者的入市良機。

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