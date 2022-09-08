煤氣公司21載送贈近300萬月餅 中秋「友里」慶團「緣」

▲ 煤氣公司常務董事黃維義（左）及房協總經理（長者服務）吳家雯博士，於活動中與170位線上看直播的長者合照。

中秋佳節將至，香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）由 2001 年開始舉辦「愛心月餅顯關懷」活動，每年節日前也會向社會有需要人士派發愛心月餅，推廣「關愛共融」的信息，今年亦不例外，已有近200間慈善機構及地區團體受惠，共送出約 25.4萬個愛心月餅，而21年來送出的月餅則累計超過 296 萬個，與大眾共度.馨中秋。

煤氣公司今年特別希望在中秋佳節宣揚鄰里關係的重要性，所以除了送贈月餅外，更特別與香港房屋協會（房協）「房協友里」合辦「友里.馨賀中秋」，以及聯同基督教家庭服務中心推出「中秋家.愛 — 與『里』共聚慶團『緣』」兩大活動。煤氣公司管理層更身體力行走訪公共屋.及.房戶，與不同的鄰里共慶中秋佳節，希望在疫情下促進社區鄰里關係，大家守望相助，使佳節更添意義。

9月3日，煤氣公司與房協於觀龍樓舉辦「友里.馨賀中秋」活動，也同時透過網上直播予其他屋.「老友記」，線上線下與逾250位長者歡度中秋。煤氣公司常務董事黃維義與眾同樂，並到長者家中探訪，他表示：「今天的活動正好讓我們有機會重新審視鄰里關係的重要性，尤其今時今日疫情之下，留在家中的時間變多了，每個家庭亦可能會遇到不同的困難，鄰居作為最『常伴身邊』的人，彼此間的互助、互愛、互信顯得更加重要！」

活動上，「房協友里」義工及「煤氣.馨義工隊」與長者大玩互動遊戲，而明星義工陳榮峻、吳香倫及吳江倫即場獻唱，來自不同屋.的居民亦準備了歌舞表演，最後義工們更送上精心準備的中秋福袋，場面.馨熱鬧。

另外，煤氣公司亦聯同基督教家庭服務中心推出「中秋家.愛 — 與『里』共聚慶團『緣』」活動，延續「家.愛．添.馨」計劃，向基層家庭送贈總值30萬港元餐飲券，合共500戶家庭受惠，每戶均獲贈價值600港元餐飲券，為他們中秋「加.」，大家一起度過.馨快樂的節日。

煤氣公司於疫情兩年前開始時已特別推出「家.愛‧添.馨」計劃，向超過1,800個基層家庭捐贈新鮮.菜包，直接減輕其膳食開支，而是次活動更以最直接及「貼地」的方式為他們的中秋增添暖意。

是次活動更特設「1+1」規定，基督教家庭服務中心會員報名時需介紹一個合資格家庭成為新會員並參與活動，希望「以鄰里影響鄰里」，帶動更多區內基層鄰里走出社區，獲得適切的支援。而舊會員更會化身義工，探訪新加入之家庭，送上餐飲券，「友緣」共聚，鄰里關懷，一同慶祝佳節。

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（資料由客戶提供）