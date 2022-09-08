【網絡安全】年度企業網絡安全報告 內部員工風險成新興三大網絡威脅之首 約8成企業對員工網絡安全培訓不足

疫情持續加速數碼轉型步伐，而在數碼轉型的同時，背後的安全隱患亦不容忽視，香港互聯網註冊管理有限公司 (簡稱HKIRC) 發表年度企業網絡安全研究結果，揭示新興三大無形網絡安全威脅，分別為內部員工風險、供應鏈風險及負面SEO風險，HKIRC更指出資源有限的中小企尤須倍加留意。

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內部員工風險成為新興三大網絡威脅的榜首，報告指目前各行各業的數碼使用率整體急增63%，培訓和教育行業的增幅最高，達85%。然而，近七成員工坦言自身的網絡安全意識不足，當中培訓和教育、製造和進出口以及零售行業更面臨最大員工風險漏洞。在研究當中，有81%企業表示沒有為員工提供定期網絡安全培訓，零售、住宿和餐飲及非政府組織等行業更高達近九成，主要原因為沒有迫切需要及欠缺資源作培訓。

此外，受訪企業中有59%表示有使用第三方服務供應商，當中有五成更與供應商分享客戶及公司數據。HKIRC行政總裁黃家偉表示：「中小企一般欠缺系統開發資源，使用第三方供應商的服務，無疑是更具成本效益的做法。但千萬要小心供應鏈上黑客滿佈，一不留神就會被入侵，影響系統的機密性及完整性；甚至讓用戶錯誤下載惡意程式，造成企業更大損失。」

另外，亦有大量企業利用「搜尋引擎優化」(SEO) 提升網站在關鍵字搜尋結果中的排名，以增加網上曝光率，創造商機。但其實SEO亦是網絡黑客破壞企業部署的常見途徑，報告指有75%未曾聽聞「負面SEO攻擊」，因此並無制定相應保安措施應對威脅情況令人憂慮。

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為此HKIRC提出以下提升企業網絡安全的最佳策略：

1.增加定期培訓，並透過網絡釣魚演習量度和評估員工的合規性和行為。

2.使用「保安接層加密技術」(Secure Socket Layer，簡稱SSL) ，以加強保護本身的數據資料，亦有助提升搜尋引擎優化的效果。

3.定期監察公司網站及網域之外，建議使用較有公信力網域以減低釣魚網站的風險，增加網絡安全性。

4.使用免費的『網絡安全員工培訓平台』（Cybersec Training Hub），可靈活彈性安排培訓課程，提高企業員工的網絡安全意識之餘，完成課程更可獲頒電子證書。

5.透過『網絡安全資訊共享夥伴計劃』（Cybersec Infohub），共享有關網絡安全資訊，攜手防禦網絡攻擊，推動各行各業緊密協作。

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記者：鄭日棱