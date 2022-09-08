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【人才培訓】金管局推網上平台「銀行業導航」與第二屆「銀行業銜接課程」　冀吸引新血投身銀行業

Hot Talk 17:38 2022/09/08

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金管局推網上平台「銀行業導航」與第二屆「銀行業銜接課程」，冀吸引新血投身銀行業。

金管局宣布推出網上資源平台「銀行業導航」，以及第二屆「銀行業銜接課程」。金管局去年9月啟動全新的人才發展策略，重點工作之一是把年輕人與銀行業更好地聯繫起來，讓他們有機會充分了解銀行業的最新發展和事業前景，從而吸引具備不同技能的新血投身銀行業，滿足本地銀行業對相關人才的需求。

過去一年，金管局聯同香港銀行學會已舉辦了一系列的職前講座，亦推出了首屆的「銀行業銜接課程」，讓大學生及早為日後投身銀行業作好準備。

為了進一步加深年輕一代對銀行業發展前景和機會的了解，金管局設立了網上資源平台「銀行業導航」，提供銀行業一站式資訊。除介紹銀行前中後台主要部門的職能架構、業務工作及晉升階梯外，平台更特別為正在或打算尋找銀行工作的年輕人提供求職錦囊和銀行家的經驗分享。平台亦整合各大銀行的職位空缺，務求提供多一個渠道，便利有興趣入行的人士尋找工作機會。

此外，金管局聯同香港銀行學會將於今年10月推出第二屆「銀行業銜接課程」，為有志投身銀行業的大學生提供專業培訓。課程為期3日、費用全免，今天開始接受報名。

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