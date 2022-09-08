【理財智慧】善用4321家庭理財法 平衡風險與回報

過往已介紹多個由專家推介的儲蓄和理財計劃，但大多的計劃僅限於個人理財計劃，但今次介紹的「4321理財法」則屬於家庭理財觀念。有別於個人，家庭理財由於涉及整個家庭，因此在控制風險會較留意，資產增值的份額會較少。

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家庭理財

其實是一個綜合的資產管理計劃，當中與兒童教育、退休保障都有關。但在香港，對於「家庭理財」的教育支援明顯不足，雖然市面上也有不少網頁都略作介紹家庭理財，但都不夠深入。而市面上由幾千到幾萬元的課堂都與投資或財商有關，對於「家中理財」著墨較少；但如果不及早規劃，不論對子女或退休可能都有負面日影響。

4321法則

與其他儲蓄計劃類似，即一個家庭的分配方法，主要是40%用於日常開支和償還貸款、30%用於儲蓄、20%用於資產增值和10%用於保險產品，以下便會略作介紹如何實際應用在家庭中，以及可以考慮的投資或理財方案，為家庭提供增資增值的保障。

40% 房貸和日常支出

香港的樓價早已聞名於世，多少年不吃喝可能先買到一個屬於自己的物業，不少港人也在刑刑役役工作多年後才供滿一個自住單位，因此「住屋」都是不少港人的「夢壓」，自然供款壓力也不低；在家庭理財角度而言，如果有小孩的話，每月學費、課外活動費用、聘請家傭等都是一筆不少的開支。

30%儲蓄

在基本的使費外，最大的部分便是儲蓄，可能有人認為應該用於投資和資產增值上。但在家庭角度而言，相對是要求低風險，因為「一個錯的投資決定可能就會累到其他家人」。因此可以將三成收入用於儲蓄。當然不是放在銀行，可以考慮一些短風險和短年期的投資產品，例如活期存款。

20% 投資

將家庭收入的兩成放在投資上，面對購買力下跌的風險，我們起碼要有個抗通脹的計劃。當然在家庭理財角度，用於投資的錢都不應該放在一些過份高風險的投資產品，甚至以槓桿方式進行投資，反而可以考慮ETF、基金或一份成分股，起碼風險相對較低。

10% 保險

「每個人都希望在醫療有多一個選擇」，其實醫療保險的作用就是讓受保人有多一個選擇，例如疫情期間，公立醫院也「爆煲」，不少人都不願意花上幾個小時等待看醫。因此醫療保險起碼有一個可以選擇權利，為子女及投保，價錢也不會太貴，但有事起碼提供多一份保障。

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記者：陳佳恩