擴大內地資金流入 增強港股承載力

香港是中國的國際金融中心，實行一國兩制，這既是香港的優勢，也存在一些需要改善的地方。香港股市有兩個重要的特點，一是雖名為香港股市，實際上是中國企業的一個離岸市場。據港交所資料，截至2021年底，香港股市中內地企業市值占港股的74.1%，處於絕對優勢；二是雖然港股是中國企業的離岸市場，可由於一國兩制的制度安排，內地資金並不能自由流入，造成了港股資金與股市規模不匹配的結構性矛盾。

在剛回歸時這個問題尚不顯著，據統計，1997年底香港股市市值約3.2萬億港元，彼時香港GDP約為1.37萬億港元，股市市值與本地GDP之比約為230%；同年美國股市市值與GDP之比約為106%；差距還不算太大。而至2021年底，港股市值超過40萬億港元，香港GDP僅約2.87萬億港元，港股市值與GDP之比約為1400%，股市市值與GDP之比大約是美國的7倍，差距已經是天壤之別了。

從以上的資料可以看到，香港的本地經濟規模相比股市實在是太小了，如果不靠外來資金彌補，隨著更多內地企業來港上市，香港股市的承載力將越來越低，對鞏固香港金融中心的地位不利。

理論上，解決香港股市承載力不足問題只能依賴大陸資金，也只有大陸的資金規模才撐得住大量的內資企業在香港不斷上市。現在香港面臨的問題主要是內地資金流入香港股市仍有一些限制，導致規模不夠大，未來可以考慮的改善方向主要有二：

一、盡力疏通大陸資金流入香港的管道，儘快擴大內地在港資金規模；

二、國家的外匯資金可以考慮減少存放美西方金融市場並減少對美西方資產的投資以降低潛在風險，部分外匯資金可以存放在香港，甚至直接投入香港金融市場。

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