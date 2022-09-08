【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　

▲ 有調查發現，G20國中可接收影音訂閱服務的成員中，收費最高的國家是英國；而日本則是在發達國家中，收費最低的國家，原來與日圓貶值有莫大的關係。（法新社圖片）

有調查發現，G20國中可接收影音訂閱服務的成員中，收費最高的國家是英國；而日本則是在發達國家中，收費最低的國家，原來與日圓貶值有莫大的關係。

【威士忌需求】比清酒更好賣 日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌

《日經新聞》近日舉辦了一項調查，對17個20國集團成員國，每月在Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube premium；以及線上音樂平台Spotify及Apple Music等影音訂閱服務費用進行排名。

統計顯示，英國是G20成員國中影音訂閱服務收費最貴的國家，平均每月為1507日圓（約82.11港元）；美國排名第2，平均每月1479日圓（約80.59港元），而收費最便宜的國家是土耳其，每月僅為174日圓（約9.48港元）。

日本影音服務收費 平均每月51.05港元

值得注意的是，日本的影音訂閱服務平均每月937日圓（約51.05港元），僅為英國和美國的6成，位於排名榜單第9位，在已開發國家的7國集團（G7）中排名最後。

報道指出，日本的人均國內生產總值（GDP）達到3.9萬美元（約30.6萬港元），排在世界第28位，在G20中高居第7位。但在上述調查中，影音訂閱服務收費價格卻比人均GDP排名30名的韓國，和排名29名的意大利更便宜。

而造成上述情況，主因是日本過去長期通貨緊縮和日圓貶值。諮詢公司高德納（Gartner）的分析師藤原恒夫指出：「除了服務需求以外，企業會基於各國國民的支付能力不同，提出明確的價格策略。與歐美相比，日本的工資脹幅長期停滯，各家企業似乎認為用戶無法承受漲價」。

【旅遊業】日圓低位利觀光客 日旅遊業界嘆政府反應慢

【領展商戶】領展於富東街市推廚餘回收計劃 達標商戶可獲現金券作鼓勵

責任編輯：李智美