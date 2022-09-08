  • 30°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 17:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流收費】各國影音訂閱服務收費大比併　日本竟是發達國家收費最低地方　

商業 17:26 2022/09/08

分享：

分享：

有調查發現，G20國中可接收影音訂閱服務的成員中，收費最高的國家是英國；而日本則是在發達國家中，收費最低的國家，原來與日圓貶值有莫大的關係。（法新社圖片）

有調查發現，G20國中可接收影音訂閱服務的成員中，收費最高的國家是英國；而日本則是在發達國家中，收費最低的國家，原來與日圓貶值有莫大的關係。

【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌

《日經新聞》近日舉辦了一項調查，對17個20國集團成員國，每月在Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube premium；以及線上音樂平台Spotify及Apple Music等影音訂閱服務費用進行排名。

統計顯示，英國是G20成員國中影音訂閱服務收費最貴的國家，平均每月為1507日圓（約82.11港元）；美國排名第2，平均每月1479日圓（約80.59港元），而收費最便宜的國家是土耳其，每月僅為174日圓（約9.48港元）。

日本影音服務收費　平均每月51.05港元

值得注意的是，日本的影音訂閱服務平均每月937日圓（約51.05港元），僅為英國和美國的6成，位於排名榜單第9位，在已開發國家的7國集團（G7）中排名最後。

報道指出，日本的人均國內生產總值（GDP）達到3.9萬美元（約30.6萬港元），排在世界第28位，在G20中高居第7位。但在上述調查中，影音訂閱服務收費價格卻比人均GDP排名30名的韓國，和排名29名的意大利更便宜。

而造成上述情況，主因是日本過去長期通貨緊縮和日圓貶值。諮詢公司高德納（Gartner）的分析師藤原恒夫指出：「除了服務需求以外，企業會基於各國國民的支付能力不同，提出明確的價格策略。與歐美相比，日本的工資脹幅長期停滯，各家企業似乎認為用戶無法承受漲價」。

【旅遊業】日圓低位利觀光客　日旅遊業界嘆政府反應慢

【領展商戶】領展於富東街市推廚餘回收計劃　達標商戶可獲現金券作鼓勵

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【省錢有方】生活開支上升　英國人取消串流服務省錢
2022/04/18
【省錢有方】生活開支上升　英國人取消串流服務省錢
【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應
2022/06/15
【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應
【串流平台】迪士尼以1500%溢價保住一級方程式播映權　料每年付高達7億費用
2022/06/25
【串流平台】迪士尼以1500%溢價保住一級方程式播映權　料每年付高達7億費用
【串流大戰】聯手對抗亞馬遜　Walmart會員可直接收看Paramount+
2022/08/16
【串流大戰】聯手對抗亞馬遜　Walmart會員可直接收看Paramount+

你可能感興趣

【省錢有方】生活開支上升　英國人取消串流服務省錢
20:17 2022/04/18
【省錢有方】生活開支上升　英國人取消串流服務省錢
【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應
18:30 2022/06/15
【串流平台】Netflix不敵競爭「還原基本步」？　擬加廣告、改購試播影集測反應
【串流平台】迪士尼以1500%溢價保住一級方程式播映權　料每年付高達7億費用
15:05 2022/06/25
【串流平台】迪士尼以1500%溢價保住一級方程式播映權　料每年付高達7億費用
手機Apps 移動裝置 科技產品 經濟數據表現 Spotify 串流 Amazon Apple YouTube 日本

下一篇文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【食品工業】生產力局食品未來科技館開幕　促進食品工業先進製造
【食品工業】生產力局食品未來科技館開幕　促進食品工業先進製造
【旅遊業】日圓低位利觀光客　日旅遊業界嘆政府反應慢
【旅遊業】日圓低位利觀光客　日旅遊業界嘆政府反應慢
【國際航空】日本放寬入境檢測證明　日航國際線預訂續升
【國際航空】日本放寬入境檢測證明　日航國際線預訂續升
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌
【電子商貿】SHOPLINE推全新OMO零售概念　6大升級功能助商戶線上線下吸客
【電子商貿】SHOPLINE推全新OMO零售概念　6大升級功能助商戶線上線下吸客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款