【藍籌業績】新地全年基礎溢利287億 跌近4%遜預期 末期息每股3.7元不變

新鴻基地產（00016）公布截至今年6月底止全年業績，純利255.6億元，按年跌4.2%；基礎溢利287.3億元，跌3.8%，略遜市場預期之297億元；收入777.5億元，跌8.8%。末期息每股3.7元，與去年持平，全年派息共4.95元，維持不變。

新地股價今日（8日）收報94.05元，逆市升0.5%，全日成交額2.3億元。

延伸閱讀：花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

回顧年內，新地來自物業銷售的溢利為158.5億元，按年跌24.5%。集團銷售進度受疫情影響，按所佔權益計算，錄得合約銷售額335億元。自2022年7月起，集團權益合同銷售額為120億元，主要來自屯門NOVO LNAND 1A及1B期。

至於租金收入，年內總租金為248.1億元，與前一年度相若；淨租金收入192.5億元，升1%。

土地儲備方面，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備約5,710萬平方呎，當中包括2,240萬平方呎發展中物業，夠未來5年發展所需。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明