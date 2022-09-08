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【藍籌業績】新地全年基礎溢利287億 跌近4%遜預期 末期息每股3.7元不變

股樓投資 18:27 2022/09/08

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新鴻基地產（00016）公布截至今年6月底止全年業績，純利255.6億元，按年跌4.2%；基礎溢利287.3億元，跌3.8%，略遜市場預期之297億元；收入777.5億元，跌8.8%。末期息每股3.7元，與去年持平，全年派息共4.95元，維持不變。

新地股價今日（8日）收報94.05元，逆市升0.5%，全日成交額2.3億元。

延伸閱讀：花旗下調恒指年底目標至23456點  另推薦7隻首選港股【見下頁

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同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

回顧年內，新地來自物業銷售的溢利為158.5億元，按年跌24.5%。集團銷售進度受疫情影響，按所佔權益計算，錄得合約銷售額335億元。自2022年7月起，集團權益合同銷售額為120億元，主要來自屯門NOVO LNAND 1A及1B期。

至於租金收入，年內總租金為248.1億元，與前一年度相若；淨租金收入192.5億元，升1%。

土地儲備方面，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備約5,710萬平方呎，當中包括2,240萬平方呎發展中物業，夠未來5年發展所需。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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記者：李兆明

 

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