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【大行看法】惠譽：內地國營油企上游板塊收益可抵銷下游的疲弱表現　料進口天然氣虧損將會擴大

股市 17:23 2022/09/08

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評級機構惠譽指，今年內地國營油企上游板塊將受益於油氣價格上升，而上游板塊的投資，將支持其強勁的增長勢頭，繼而支撐內地油氣生產。不過，惠譽預期，進口天然氣虧損將會擴大，因天然氣價急升，但現貨氣價與合約氣價存在價差，而在本土經濟持續低迷下，成本難以轉嫁。

中石油母企無償劃轉18.3億股中石油A股予中石化　涉資約102億元人民幣【下一頁】

隨內地防疫措施放寬，下半年成品油產品需求有望有望回溫，但基於今年有多個煉化一體化項目投資，故本土供需失衡局勢料持續，預期撇除去庫存損益後的煉化毛利將會收窄，因高企的原油成本在目前的定價機制下，難以全數傳導致煉化產品。

不過，惠譽相信，內地油氣生產商的財政實力仍然強勁，上游業務穩健增長，將抵銷煉化業務表現疲弱，相信純上游生產商中海油 （00883） 盈利繼續高速增長，並維持淨現金水平。至於中石油 （00857） 及中石化 （00386） ，兩者於2022至2024年的淨負債對EBITDA率，則預期維持少0.5倍的水平。

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編輯：陳韻妍

港股 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 個股分析 大行報告 投資推介 惠譽 EBITDA 評級機構

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