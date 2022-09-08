【大行看法】惠譽：內地國營油企上游板塊收益可抵銷下游的疲弱表現　料進口天然氣虧損將會擴大

評級機構惠譽指，今年內地國營油企上游板塊將受益於油氣價格上升，而上游板塊的投資，將支持其強勁的增長勢頭，繼而支撐內地油氣生產。不過，惠譽預期，進口天然氣虧損將會擴大，因天然氣價急升，但現貨氣價與合約氣價存在價差，而在本土經濟持續低迷下，成本難以轉嫁。

隨內地防疫措施放寬，下半年成品油產品需求有望有望回溫，但基於今年有多個煉化一體化項目投資，故本土供需失衡局勢料持續，預期撇除去庫存損益後的煉化毛利將會收窄，因高企的原油成本在目前的定價機制下，難以全數傳導致煉化產品。

不過，惠譽相信，內地油氣生產商的財政實力仍然強勁，上游業務穩健增長，將抵銷煉化業務表現疲弱，相信純上游生產商中海油 （00883） 盈利繼續高速增長，並維持淨現金水平。至於中石油 （00857） 及中石化 （00386） ，兩者於2022至2024年的淨負債對EBITDA率，則預期維持少0.5倍的水平。

更多【即市財經分析】文章

亞洲綠債跑贏大市 未來資產Global X霍浩華拆解綠色「錢」景及ETF策略，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【解碼│中石油】中石油大增派息、券商料股息率有10厘 全年進口氣虧損或大幅少於公司預期（附目標價）

相關文章：【中海油883】中海油：暫未有大舉進軍海上頁岩油計劃 天然氣銷售為長約合同、價格與現貨氣價有差異

編輯：陳韻妍