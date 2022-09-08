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【網絡安全】港企網絡安全措施未完善　內部員工意識不足成威脅之首

科技 19:00 2022/09/08

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HKIRC行政總裁黃家偉提醒，應慎防供應鏈的安全漏洞，小心供應鏈上黑客滿佈，一不留神就會被入侵，影響系統的機密性及完整性；甚至讓用戶錯誤下載惡意程式，造成企業更大損失。

疫情持續加速數碼轉型步伐，各行各業的數碼使用率急增，惟網絡安全事故也愈趨頻繁。香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）最新調查指出，新興三大無形網絡安全威脅，分別為：內部員工風險、供應鏈風險及負面SEO風險，資源有限的中小企尤須倍加留意。 

【網絡攻擊】洲際酒店集團遭網絡攻擊　訂房系統無法使用

【網絡保安】網絡安全更嚴峻　教育、醫療機構成目標

HKIRC早前以問卷訪問了本港超過800家不同規模、來自各行各業的企業，包括零售、製造和進出口、住宿和餐飲、培訓和教育、金融服務、專業機構、資訊科技及非政府組織等，以香港中小企佔大多數。 

該機構發現，新興三大網絡威脅分別為：1）內部員工風險、2）使用第三方服務供應商、及3）負面「搜尋引擎優化」 。

首先內部員工風險方面，HKIRC的研究結果顯示，81%企業沒有為員工提供定期網絡安全培訓，零售、住宿和餐飲及非政府組織等行業更高達近九成，主要原因為沒有迫切需要及欠缺資源作培訓。整體而言，儘管企業了解員工可帶來的網絡風險，惟大部分卻忽略了培訓工作的重要性，致使內部員工風險成為新興三大網絡威脅的榜首，當中培訓和教育界所面對的威脅最大，脆弱度達59%。 

其次則為使用第三方服務供應商時，出現數據外洩的機會。有使用第三方服務供應商的受訪企業有五成表示，會與供應商分享客戶及公司數據。HKIRC行政總裁黃家偉提醒，應慎防供應鏈的安全漏洞，小心供應鏈上黑客滿佈，一不留神就會被入侵，影響系統的機密性及完整性；甚至讓用戶錯誤下載惡意程式，造成企業更大損失。

非政府組織、零售　未對第三方供應商採取保安措施

報告提到，雖然有逾半數受訪者知悉供應鏈攻擊的風險 ，而企業面對其風險的脆弱度亦是新興三大威脅之中最低（12%），但仍有41%並無對第三方供應商採取積極的保安措施，住宿和餐飲（50%）、零售（57%）及非政府組織（59%）等行業尤甚。

受訪者普遍認為只要簽訂「不披露協議書」(NDA) ，供應商便有責任確保客戶及公司資料得到妥善保障，故並無制定其他保護措施。黃家偉建議企業應多管齊下，從多方面推行防範數據外洩的措施，例如限制供應商的存取權限、在交換資料時增設密碼保護，以及定期更新供應商提供的軟件等。 

未制定保安措施　削弱企業防禦能力

而負面「搜尋引擎優化」方面，受訪企業中有六成均重視SEO，特別是教育界及資訊科技界。但事實上，網絡黑客經常用盡千方百計破壞企業的SEO部署。惟有75%未曾聽聞「負面SEO攻擊」，故並無制定相應保安措施應對威脅，削弱企業的防禦能力。 

有72%受訪企業了解，木馬程式及病毒入侵會導致SEO排名下降，但對黑客的其他常用技倆卻感到陌生，包括「暗中篡改Robots.txt檔」或「把被懲罰過的域名指向企業網站」等，更有黑客會建立大量惡意連結至受害者的網頁，招數層出不窮，稍不留意就會誤墮陷阱。然而，單靠防火牆及防毒軟件並不足以識別潛藏網絡威脅。有半數企業正因為對負面SEO沒有充分認識，並無持續監察網站或域名的安全情況，特別是住宿和餐飲、零售及專業機構，較其他行業容易受到負面SEO攻擊入侵。 

根據調查結果，HKIRC向企業提出五大建議： 

  • 增加定期培訓，並透過網絡釣魚演習量度和評估員工的合規性和行為。 
  • 使用「保安接層加密技術」(Secure Socket Layer，簡稱SSL) ，以加強保護本身的數據資料，亦有助提升搜尋引擎優化的效果。 
  • 定期監察公司網站及網域之外，建議使用較有公信力網域以減低釣魚網站的風險，增加網絡安全性。 
  • 使用免費的『網絡安全員工培訓平台』（Cybersec Training Hub），提高企業員工的網絡安全意識，完成課程更可獲頒電子證書。 
  • 透過『網絡安全資訊共享夥伴計劃』（Cybersec Infohub），共享有關網絡安全資訊，攜手防禦網絡攻擊，推動各行各業緊密協作。 

【黑客攻擊】「親俄」黑客組織向日本宣戰　癱瘓政府及東京地鐵網站

責任編輯：曾曉汶

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