【多圖】Wetland Seasons Bay第3期登場　兩房至三房現樓單位陪你睇

新界區再有新盤登場，由新鴻基地產（00016）發展，已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，已上載樓書到項目網頁，代表短期內推出。發展商已率先開放4個示範單位予傳媒參觀。其中一個為6A座3樓A6室，實用面積409平方呎，兩房間隔，客飯廳採用長形開則，外連23平方呎露台。兩間睡房與客飯廳同向，分布客飯廳兩旁，其中主人房外連17平方呎工作平台。

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另一間現樓示範單位為6A座3樓A8室，實用面積449平方呎，兩房連儲物房間隔，外連23平方呎露台。單位不設玄關，一入門口即見客飯廳，而開放式廚房位於客飯廳一角。值得留意的是，浴室無窗，是黑廁設計。

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發展商同時開放6B座6樓C1室，實用面積458平方呎，兩房間隔，客飯廳採用長形開則，外連23平方呎露台。單位不設玄關，而兩間睡房分布客飯廳兩旁，與客飯廳同向，其中主人房外連17平方呎工作平台。

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最後一個現樓示範單位為6B座6樓B5室，實用面積553平方呎，三房一套間隔。單位不設玄關，而客飯廳與睡房同向。其中主人房採用套房間隔，外連17平方呎工作平台。

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新地代理總經理胡致遠透露，第三期項目最快下周開價，會參考項目第一期、第二期定價，而這期數成交呎價約1.5萬元，但第三期項目購物、交通、景觀較佳，相信定價比第一期、第二期更理想。

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