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英國名嘴轟素食主義者偽善 直播節目當面食巨無霸（多圖）

環球社會熱點 17:06 2022/09/08

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英國名嘴摩根（Piers Morgan）一向直言不諱，他最近在節目作出「串爆」舉動。摩根周三（7日）在直播節目與素食組織Animal Rebellion代表，就素食主義展開激烈辯論。摩根更當著素食主義者面前吃巨無霸，揚言「根本說服唔到我唔食肉」。

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摩根周三在 「Piers Morgan Uncensored」直播節目中，與Animal Rebellion代表Orla Coghlan激烈討論素食主義者。摩根批評素食主義者虛偽，而且雙重標準。摩根表示，很多素食主義者聲稱畜牧業及食肉對環境帶來影響，但年輕一代喜愛的牛油果必須要從美國或南美運來，運輸過程產生數以嚬計二氧化碳。

其次，種植牛油果及杏仁需要用到大片面積耕地及用水，嚴重破壞動物及昆蟲棲息地。加上農民使用殺蟲劑會傷害益蟲如蜜蜂；摩根更呈上一張蜜蜂相片，反問Orla：

「呢樣嘢係咪動物？」（Is one of these things an animal）

「如果蜜蜂係動物，點解又要殺佢地」（If a bee is an animal， why are you slaughtering them？）

摩根指遇過很多食牛油果及杏仁的素食主義者，批評他們的行為是「等級偽善」，根本無意識到種植過程涉屠殺數十億隻蜜蜂。

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Orla反駁指牛油果及杏仁對地球的破壞較小；摩根再質問她「佢地點樣由加州過嚟英國？」Orla則堅稱與食肉相比，前者仍較環保。

此時有外賣員走進鏡頭裡，然後拿出快餐店麥當勞紙袋。摩根指Orla根本無法說服自己，更稱「我用一個巨無霸已經KO你」（My response to you destroying all these things is to have a Big Mac）

摩根當著Orla面前食巨無霸，更嘲諷她指，

「英國係民主自由嘅國家，我當然可以食肉。當有人為咗滿足食牛油果而殺蜜蜂時，我更加要食肉」
（Because you know what， it's a free country， it's a democracy， and I'm allowed to eat meat， and I'm certainly allowed to eat meat when someone who kills bees to feed their avocado habit minds）

Animal Rebellion早前在國會外的街道噴上白色油漆、又闖入當地奶製品工廠抗議，要求廠商立即過渡至生產以植物為基礎的食品。

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責任編輯：郭麗明

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