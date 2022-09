英國名嘴轟素食主義者偽善 直播節目當面食巨無霸（多圖）

英國名嘴摩根(Piers Morgan)一向直言不諱,他最近在節目作出「串爆」舉動。摩根周三(7日)在直播節目與素食組織Animal Rebellion代表,就素食主義展開激烈辯論。摩根更當著素食主義者面前吃巨無霸,揚言「根本說服唔到我唔食肉」。

傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」 【下一頁】

摩根周三在 「Piers Morgan Uncensored」直播節目中,與Animal Rebellion代表Orla Coghlan激烈討論素食主義者。摩根批評素食主義者虛偽,而且雙重標準。摩根表示,很多素食主義者聲稱畜牧業及食肉對環境帶來影響,但年輕一代喜愛的牛油果必須要從美國或南美運來,運輸過程產生數以嚬計二氧化碳。

其次,種植牛油果及杏仁需要用到大片面積耕地及用水,嚴重破壞動物及昆蟲棲息地。加上農民使用殺蟲劑會傷害益蟲如蜜蜂;摩根更呈上一張蜜蜂相片,反問Orla:

「呢樣嘢係咪動物?」(Is one of these things an animal) 「如果蜜蜂係動物,點解又要殺佢地」(If a bee is an animal, why are you slaughtering them?)

摩根指遇過很多食牛油果及杏仁的素食主義者,批評他們的行為是「等級偽善」,根本無意識到種植過程涉屠殺數十億隻蜜蜂。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數 【下一頁】

Orla反駁指牛油果及杏仁對地球的破壞較小;摩根再質問她「佢地點樣由加州過嚟英國?」Orla則堅稱與食肉相比,前者仍較環保。

此時有外賣員走進鏡頭裡,然後拿出快餐店麥當勞紙袋。摩根指Orla根本無法說服自己,更稱「我用一個巨無霸已經KO你」(My response to you destroying all these things is to have a Big Mac)

摩根當著Orla面前食巨無霸,更嘲諷她指,

「英國係民主自由嘅國家,我當然可以食肉。當有人為咗滿足食牛油果而殺蜜蜂時,我更加要食肉」

(Because you know what, it's a free country, it's a democracy, and I'm allowed to eat meat, and I'm certainly allowed to eat meat when someone who kills bees to feed their avocado habit minds)

Animal Rebellion早前在國會外的街道噴上白色油漆、又闖入當地奶製品工廠抗議,要求廠商立即過渡至生產以植物為基礎的食品。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明