杜曹傳失婚損威望累被炒 離隊收逾1億

英超球隊車路士日前在歐聯分組賽開幕日爆冷不敵克羅地亞球會薩格勒布戴拿模，德國籍領隊杜曹更因此被解僱。有傳車路士近來表現不濟與杜曹婚姻狀況有關，而他被炒後獲得球會1,300萬賠償（約1.17億港元）。

車路士辭退領隊杜曹 歐聯不敵薩格勒布 【下一頁】

英國《太陽報》引述消息人士指出，杜曹（Thomas Tuchel）今年5月與結婚13年的妻子Sissi離婚。杜曹7月確定完成離婚手續後，帶新歡Natalie Max到薩丁尼亞島（Sardinia）度假，自此車路士（Chelsea）球員間對他的風評便改變。

消息人士指離婚已成定局後，杜曹無法控制球員談論他的私生活。旗下球員被指不再敬仰杜曹，數人更因自己不被杜曹信任而憤怒。消息人士亦稱，杜曹經常無法給予明確指示。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

車仔借將米蘭街頭被舉槍截查 警強調行動合規（有片） 【下一頁】

據悉，杜曹與新班主﹑美國富豪Todd Boehly關係欠佳亦是他被解僱原因之一。有指杜曹不滿Todd Boehly想全面控制自己的工作，亦被禁止與Todd Boehly商討轉會事宜。杜普據傳曾力求不要被解僱，但最終無用，甚至在不能與球員道別下離隊。

有英國媒體聲稱，杜曹被炒後其他相關工作人員亦被要求離隊，車路士合計支付1,500萬（約1.35億港元）賠償。

車路士周四（8日）宣布，同聯賽球會白禮頓（Brighton）領隊樸達（Graham Potter）加盟。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培