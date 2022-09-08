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【澳洲疫情】改為每周發布數據 撤國際航班口罩令

環球社會熱點 18:16 2022/09/08

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隨著各地陸續放寬新冠疫情限制，不少國家陸續減少公布疫情數據頻率。澳洲當局宣布，不再每日公布一次疫情數據，改為每周更新一次。澳洲衛生官員表示，每日數據已不如此往重要。澳洲亦宣布，撤銷國際航班口罩令。

美國可能改為每年一針 除非新冠病毒再大突變 【下一頁】

澳洲周三（7日）宣布，當局將在本周五（9日）最後一次發布每日數據，以後將改為公布每周數據，首次新冠疫情數據將會在下周五（16日）公布。屆時公布的每周數據包括地區新增確診、死亡及累計死亡人數等，疫苗接種率、需入住深切治療部及需要使用呼吸機人數亦會包括在內。

據報澳洲政府上周五（2日）已開會商討相關措施，但周三才正式公布。衛生部長巴特勒（Mark Butler） 發表聲明表示，多名高級衛生官員支持措施，並指當局會確保公布的數據精確，令外界更能了解目前疫情狀況。巴特勒同時指，措施令聯邦及地區報告內容保持一致，並指國家報告更將涵蓋趨勢分析及新冠口服藥療效服用量。

荷蘭科學家研發APP 聲稱靠聲音準確檢測新冠患者 【下一頁】

澳洲首都領地衛生廳長Rachel Stephen-Smith表示，當地冬季疫情已經過去，目前已發展至每日數據不如此前版重要的階段。她指每周數據可令民眾理解當地新冠疫情水平，同時能對其為社會及衛生制度帶來的影響保持警覺。

巴特勒周四（8日）亦發表聲明宣布，乘客在國際航班上無需再佩戴口罩，周五凌晨12時1分起生效。巴特勒指，口罩令於2021年1月首次實施，旨在減少機內傳播機會，但當前情況下已不再適用，故決定撤銷。惟他強調，仍鼓勵民眾出行時自行採取防疫措施，減少傳播風險。

另外，除高危地點工作者外，澳洲確診者強制隔離時間將由周五起，從7日縮短至5日。昆州衛生部長Yvette D'Ath表示，新疫情數據公布措施與隔離要求變化立場一致。

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責任編輯：李俊儀

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疫情 傳染病 澳洲 口罩 疫苗 隔離檢疫

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