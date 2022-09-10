【醫療科技】MIT研AI追蹤人類睡眠數據　及早辨識柏金遜症

▲ 麻省理工學院團隊利用兩種方式，來收集人類的呼吸數據，分別是佩戴電子腰帶，紀錄呼吸頻率；或是在牆壁安裝一個無線裝置，來讀取人類身體的反彈無線電波。

柏金遜症是常見的腦部退化症之一，為了能及早辨識該症，美國麻省理工學院（MIT）近日研發出新技術，經由人工智能（AI）系統分析在夜間睡眠時蒐集的呼吸數據，來診斷及推斷該人會否將來患病。

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本港每100名65歲以上的長者中，估計有1人患上柏金遜症。但由於其早期症狀並不明顯，不少人會誤以為是正常年紀大退化，往往因未能及時察覺症狀而延誤治療，導致患者無法自理日常生活，生活質素大受影響。

MIT團隊近日在學術期刊《自然醫學》發表新論文，指出團隊早前研發AI系統，藉遙距方式追蹤人們睡眠呼吸，診斷柏金遜症患者。負責該項目研究人員Dina Katabi稱，最早發現柏金遜症的英國醫生James Parkinson指出，柏金遜症與呼吸之間有一定關聯。

▲ MIT研究人員Dina Katabi（MIT資料圖片）

呼吸症狀比活動症狀早出現

同時，也有醫學研究表示，柏金遜症的呼吸症狀比活動症狀如手震、行動遲緩等早幾年出現，意味着呼吸數據可用來風險評估。這促使團隊考慮不從行為及病徵入手，反而從一個人的呼吸情況，檢測出患上柏金遜症的可能性。

Dina Katabi提到，團隊利用兩種方式來蒐集人們的呼吸數據，分別是佩戴電子腰帶，紀錄呼吸頻率；或是在牆壁安裝一個無綫裝置，讀取人們身體的反彈無綫電波。從而透過AI分析呼吸訊號診斷。

研究人員找來757名患者，以及約7,000名健康人士作研究，分析了1.2萬個人類晚上睡覺時的呼吸模式。數據顯示，該AI系統若分析一晚的呼吸數據，可成功診斷柏金遜症的準確率為86%；若連續追蹤12個晚上，診斷柏金遜症的準確率，基本可以達到95%。而且，該系統也能提早預測到人們患柏金遜症的機率。MIT資料指出，系統可以透過對比相隔6年的睡眠數據，從而推斷該人會否在未來患病，準確率為75%。

可遙距評估 方便行動不便患者

Dina Katabi解釋，系統可以在各種情況下使用。「愈早診斷出柏金遜症，可以有助藥物開發的臨床試驗時間縮短，加速新療法開發。」此外，在臨床護理方面，系統能夠讓醫生為在偏遠地區、行動不便難以出門的患者進行遙距評估。研究人員也希望未來能將該AI系統升級，用作檢測病患的嚴重程度。「當患者的情況開始變得嚴重，可以直接通知臨床醫生，確保病患適時獲得治療。」

事實上，隨着柏金遜症愈趨普遍，近年醫學界和不同的科企也先後研究不同方式，協助醫生作出更精準診斷。例如美國科企IBM主要蒐集患者的不同症狀和出現的變化，建立一個資料庫，並以AI系統進行臨床實驗，預測不同病人在不同時間段會出現的症狀，以及嚴重程度。

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責任編輯：曾曉汶

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