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【跟錢家學理財@iM網欄】七月開始ETF通 基本條件你要知

名人薈萃 10:03 2022/09/14

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由七月起，投資者可以透過滬港通和深港通買賣於滬深上市的交易所買賣基金（稱為ETF通），如有興趣參與，就先要了解可以買賣哪些滬深上市的ETF，以及交易安排。

ETF通讓內地和香港的投資者可以直接買賣對方股市的ETF產品，豐富了股市互聯互通的投資範圍。就像股票，並非所有於滬深和香港上市的ETF都會自動成為合資格ETF。要成為合資格ETF，需要符合指定的條件，包括ETF用以交易的貨幣、資產規模、上市年期，以及一些與跟蹤的標的指數有關的條件，投資者可在香港交易所網站查閱北向買賣的所有合資格股票和ETF。另外，香港上市的合成ETF或槓桿及反向產品並不屬於股市互聯互通的合資格證券。

 

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

ETF暫緩買入，只可沽出

大家要留意，合資格ETF名單會每半年調整一次，合資格的滬深上市ETF在定期調整考察時，如觸及以下任何一項條件，將被暫停買入，而只可以沽出﹕

有關ETF最近6個月的日均資產規模低於人民幣10億元。

相關指數中，滬深上市股票權重佔比低於85%，或滬股通和深股通股票權重佔比低於70%。

 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 

相關指數及其編制方案符合以下任何一項條件：

適用於寬基股票指數(Broadbased indices)：單一成份股權重超過30%。

適用於非寬基股票指數(Nonbroad-based indices)：成份股數目低於30隻；或單一成份證券權重超過15%，或前5大成份證券權重合計佔比超過60%；或最近一年日均成交金額位於其所在證券交易所上市股票前80%的成份股，其權重佔比合計低於90%。

ETF通的主體安排仿傚股市互聯互通的股票買賣。就北向交易而言，大部分買賣ETF的安排，以及券商客戶編碼編派、孖展買賣、證券借貸、沽空和前端監控等安排，都會跟從買賣A股的做法。另外，經股市互聯互通買賣ETF，只能在二級市場進行，亦不能申購贖回。

 

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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