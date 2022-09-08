▲ 【內地疫情】國家衛健委：十一國慶假期及前後全國推行「落地檢測」 強調「自願免費」、結果將納健康碼

內地多個城市疫情重新升溫，國家衛健委疾控局副局長吳良有周四（8日）在國務院聯防聯控機制新聞發布會指，中秋、國慶假期臨近，人員流動性增加，加大了疫情傳播的風險，週六（9月10日）至10月底期間執行強化一系列防控政策措施。

新措施除了呼籲廣大群眾國慶假期在本地過節，所有旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。

此外，當局亦推廣「落地檢」，按照「自願、免費、即採即走，不限制流動」的原則，跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」。

吳良有介紹，各地會在機場、火車站、長途客車站、跨省高速公路服務區、港口、旅客服務區等地設置足夠的核酸採樣點，配備充足的採檢人員，方便跨省流動人員抵達後第一時間開展檢測。按照要求及時完成核酸檢測，並將核酸檢測結果納入健康碼，方便群眾查詢檢測結果。

入住賓館、酒店和進入旅遊景區等人流密集場所時，要查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。從外省（區、市）返回的建築工地人員要查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

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編輯：李哲毅