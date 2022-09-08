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【家居設計】夫婦喜獲麟兒擲53萬元改格局　457呎單位成日系藍調家

理財智慧 17:16 2022/09/08

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香港人口稠密，為了住得舒適，不少家庭都選擇模仿日式設計：白色調可擴闊空間感，地台則方便儲物而減壓逼感。然而，千篇一律的日式無印風格，使不少人的居住空間猶如陳列室般空洞。居於盈暉臺的夫婦因迎來新生命，決定擲約53萬元翻新457平方呎單位，與設計師商量後，以藍色作為單位同色主調，配合不同的木材及日系物料，譬如拼布磁磚、青海波牆紙等，如令到單位帶點與別不同的日式風味。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

今次《精明裝修》介紹的是美孚盈暉臺一個457平方呎單位，由兩口之家變成三人家庭，因小朋友出生，業主夫婦遂花費約53萬元翻新單位，將一房一廳改為兩房一廳。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

室內設計公司Deco Farmer Studio設計師Heiman表示，業主沒有太多要求，只要將原有的玻璃房重新規劃出小朋友的房間。因小朋友剛出生，其房間亦不採用訂制家具，方便小朋友長大後因應需要，可輕鬆改動。另外，考慮到小朋友成長時喜歡畫畫塗塗，單位各處都裝有黑白板，除了可供大人作備忘用，也可讓小朋友揮灑創意，而又不會弄污牆身。

客飯廳相片：

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不同於時下大部分單位採用白色、米色等，業主與Heiman討論後，決定以藍色作為設計主調，單位各處都採用了深淺不同的藍色建材及家具，如大門、浴室的地鐵磚、廚房的拼布磚，主人房床頭牆的青海波牆紙。當中以兩房外走廊位置的藍色牆身、藍色房門及拱門最令人眼前一亮。Heiman透露，因廚房門已是四方木門框，不是過於單調，因此大膽採用拱門設計，全藍的走廊只以一盞球形吊燈作照明，相當型格。

主人房及廚廁相片：

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如若想要呈現日系感覺，木材也是另一重要元素。除了大門旁的大櫃是白色，其餘家居都使用滲木紋的木材，諸如：飯桌、廚櫃、主人房地台床，客廳窗台更以木板遮蓋，甚至連沙發也是駝色，不只能夠突顯家中不同角落出現的一抹藍，使用統一的原木色，可以與深藍色達致和諧感。

裝修費用

預備工程 44,200元
電力工程 61,200元
水喉工程 23,500元
油漆工程 43,000元
牆紙工程 2,200元
泥水工程 82,400元
木器及木門工程 41,500元
傢私工程 193,800元
冷氣及通風工程 8,500元
鋁質及玻璃工程 14,800元
棚架工程 11,700元
雜項工程 4,500元
總價  531,300元

*圖片及資料由Deco Farmer Studio提供

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撰文 : 陳楚琨

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