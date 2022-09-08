貝索斯前妻熱心行善捐4.3億豪宅 累計捐款936億

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯的前妻麥肯齊，曾承諾捐出一半財產作慈善捐款。麥肯齊早前再捐出價值5,500萬美元（約4.3億港元）的豪宅，外媒估計她合共已向各個慈善組織捐款超過120億美元（約936億港元）。

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非牟利組織加州社區基金會（CCF）早於上月宣布，麥肯齊（MacKenzie Scott）向組織慷慨捐出兩棟合共價值5,500萬美元的單棟式別墅，並已於7月底將物業過戶給基金會。

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據悉，麥肯齊與貝索斯（Jeff Bezos）早於2007年，斥資2,445萬美元（約1.9億港元）購入其中一棟別墅。別墅面積約1.2萬呎，裝修屬西班牙風格，為7房全套房間隔。

麥肯齊與貝索斯於2017 年，再斥資1,290萬美元（約1億港元）於同一條街購入另一棟面積約4,500呎的別墅。

CCF計劃盡快放售這兩棟豪宅，並將9成收益來補助以低於市價出租房屋項目。餘下1成收益則會用於資助基金會的移民融合計劃，為數百萬來到洛杉磯縣的移民提供機會。

雖然麥肯齊的家鄉為三藩市，但她現時的主要居住地為西雅圖，相信她今次是選擇捐出閒置的豪宅行善。

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麥肯齊與貝索斯2019年離婚，雙方達成離婚協議，麥肯齊獲4%亞馬遜股份。麥肯齊今年較早時已出售價值約85億美元的Amazon股份後，目前於Amazon的持股料價值370億美元（約2,886億港元）。

她據報已向各個非牟利組織及慈善團體捐款超過120億美元。

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責任編輯：鄭錦玲