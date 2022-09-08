  • 30°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

貝索斯前妻熱心行善捐4.3億豪宅 累計捐款936億

環球社會熱點 17:30 2022/09/08

分享：

分享：

亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯的前妻麥肯齊，曾承諾捐出一半財產作慈善捐款。麥肯齊早前再捐出價值5,500萬美元（約4.3億港元）的豪宅，外媒估計她合共已向各個慈善組織捐款超過120億美元（約936億港元）。

巴西女子誕雙胞胎生父竟非同一人 僅百萬分之一機率 【下一頁】

非牟利組織加州社區基金會（CCF）早於上月宣布，麥肯齊（MacKenzie Scott）向組織慷慨捐出兩棟合共價值5,500萬美元的單棟式別墅，並已於7月底將物業過戶給基金會。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

據悉，麥肯齊與貝索斯（Jeff Bezos）早於2007年，斥資2,445萬美元（約1.9億港元）購入其中一棟別墅。別墅面積約1.2萬呎，裝修屬西班牙風格，為7房全套房間隔。

麥肯齊與貝索斯於2017 年，再斥資1,290萬美元（約1億港元）於同一條街購入另一棟面積約4,500呎的別墅。

CCF計劃盡快放售這兩棟豪宅，並將9成收益來補助以低於市價出租房屋項目。餘下1成收益則會用於資助基金會的移民融合計劃，為數百萬來到洛杉磯縣的移民提供機會。

雖然麥肯齊的家鄉為三藩市，但她現時的主要居住地為西雅圖，相信她今次是選擇捐出閒置的豪宅行善。

傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」 【下一頁】

麥肯齊與貝索斯2019年離婚，雙方達成離婚協議，麥肯齊獲4%亞馬遜股份。麥肯齊今年較早時已出售價值約85億美元的Amazon股份後，目前於Amazon的持股料價值370億美元（約2,886億港元）。

她據報已向各個非牟利組織及慈善團體捐款超過120億美元。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

巴西女子誕雙胞胎生父竟非同一人 僅百萬分之一機率
今日
巴西女子誕雙胞胎生父竟非同一人 僅百萬分之一機率
傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」
今日
傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」
里安納度傳想追Gigi Hadid 願破只愛到女友25歲魔咒
今日
里安納度傳想追Gigi Hadid 願破只愛到女友25歲魔咒
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
今日
【英國王室】威廉夫婦帶仔女開學 路易一舉動惹笑
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
今日
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數

你可能感興趣

巴西女子誕雙胞胎生父竟非同一人 僅百萬分之一機率
今日 16:01
巴西女子誕雙胞胎生父竟非同一人 僅百萬分之一機率
傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」
今日 15:30
傳64歲麥當娜與23歲男模熱戀 被嘲譜「嫲孫戀」
里安納度傳想追Gigi Hadid 願破只愛到女友25歲魔咒
今日 14:20
里安納度傳想追Gigi Hadid 願破只愛到女友25歲魔咒
豪宅 經濟 離婚 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 貝索斯 Amazon 加利福尼亞

下一篇文章

英國名嘴轟素食主義者偽善 直播節目當面食巨無霸（多圖）

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

車路士辭退領隊杜曹 歐聯不敵薩格勒布
車路士辭退領隊杜曹 歐聯不敵薩格勒布
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數
英新財相關浩霆獲封内閣智囊 劍橋博士識5種語言
英新財相關浩霆獲封内閣智囊 劍橋博士識5種語言
卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2%
卓慧思倘凍結能源費2年 英國通脹明夏或回落至5.2%
澳洲新樓「得個殼」竟獲瘋搶？ 6買家雨中競投718萬成交
澳洲新樓「得個殼」竟獲瘋搶？ 6買家雨中競投718萬成交
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月08日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款