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【iPhone 14】IDC：iPhone 14有望鞏固蘋果在中國高端手機市場優勢　上季iOS高端市場份額達69.5%

Hot Talk 16:53 2022/09/08

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IDC：iPhone 14有望鞏固蘋果在中國高端手機市場優勢　上季iOS高端市場份額達69.5%

市場調查機構IDC發表報告指，今年上半年中國600美元以上高端手機的市場份額達13.3%，較去年及前年同期均有增長，令高端手機市場成為各大手機生產商的必爭之地。而蘋果（美：AAPL）最新推出的iPhone 14在外觀的改變和影像的提升，有望成為近幾年iPhone系列最吸引消費者的賣點，再加上其他不同升級，有望鞏固甚至繼續提升蘋果在高端手機市場的優勢。

據數據顯示，在中國600美元以上高端手機市場中，iOS的市場份額近一年均在70%左右浮動，當中今年首季及次季的份額分別為71.3%以及69.5%。

IDC表示，經濟大環境的嚴峻將會繼續影響消費者預算支出，2022年國內智能手機市場預計難有太大起色。不雖然承擔出貨主力的iPhone 14仍沿用上一代芯片，但具有更大屏幕尺寸的Plus機型的推出和Dynamic Island等外觀的大改變，或引發一定的換機熱潮，進而繼續鞏固或提升蘋果在中國高端手機市場的優勢。

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編輯：梁安琪

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