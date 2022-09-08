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【業績│本港地產股】新地去年基礎溢利減少4%至287億元、末期息3.7元　住宅市場保持平穩

股市 17:07 2022/09/08

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【業績│本港地產股】新地去年基礎溢利減少4%至287億元、末期息3.7元　住宅市場保持平穩

新鴻基地產 （00016） 公布，截至6月底止年度，撇除投資物業公平值變動後，基礎溢利按年減少3.8%至287.29億元。列帳溢利減少4.2%至255.6億。末期息3.7元。新地指，本港經濟在短期內仍面對各種挑戰，包括跨境往來限制及預期的環球經濟放緩，但本港住宅市場用家需求穩健，加上樓宇按揭成數於今年初放寬，住宅市場將可保持平穩，惟整體住宅需求仍將受制於加息等因素。

新地7月起合約銷售逾120億元

按所佔權益計算，新地去年合約銷售額約335億元，而自7月起合約銷售逾120億元，主要來自屯門NOVO LAND第1A期及第1B期的銷售。租金收入方面，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，總租金收入248.1億元，與去年相若，淨租金收入升1%至192.5億元。

內地方面，新地認為，儘管內地經濟或會受到新冠疫情影響，但內地加強內循環，以及中央政府的貨幣及財政刺激措施下，預期內地經濟在來年可有合理增長，但內地房地產市場的整固期或會持續一段時間，但隨著近期支援措施出台，預計主要城市的住宅市場將大致保持平穩，這均有利樓市長遠健康發展

中港投資物業經營環境將逐步改善

儘管疫情後續的影響和衝擊將繼續令租務市場受壓，但新地認為，旗下在港的商場業務受惠於今年四月份政府發放的新一期消費券、配合宣傳推廣等因素，整體人流有所回升。年內The Point活躍會員人數上升近兩成。未來18個月，未來集團有多個新物業投資項目落成，包括觀塘巧明街的寫字樓暨零售合作發展項目、元朗形點商場擴展部分，以及內地的上海ITC商場及寫字樓，南京國金中心商場等；這些項目將會進一步加強集團未來的現金流。

新地指，在本財政年度餘下時間，集團計劃在香港推售多個住宅項目的第二期，包括大埔SiliconHill、屯門NOVOLAND及元朗TheYOHOHub；元朗兩個項目PARKYOHO及WetlandSeasonsBay的最後一期亦計劃在今年9月開售。集團快將在內地推出的項目包括上海市上海濱江凱旋門、位於廣州市的廣州南站ICC，以及多個合作發展項目的新期數，包括位於杭州市杭州國際金融中心的新一批住宅單位。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 內地物業 香港物業 經濟 經濟內循環 疫情 國際金融中心 形點 YOHO Mall 新鴻基地產（00016）

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