【ESG】中銀香港：金融業需更好發揮資金導向作用　支持技術創新及能源轉型

▲ 中銀香港：金融業需更好發揮資金導向作用 支持技術創新及能源轉型

中銀香港與「綠色商業銀行聯盟」主辦題為「金融助力綠色轉型，聚焦低碳科技創新」的網上系列專題會議。中銀香港發展規劃部總經理、中國銀行香港金融研究院院長韓竹於會上表示，金融行業作為現代經濟社會中的重要引擎，需要更好發揮其資金導向的作用，為技術創新提供支持，為能源轉型增添動力。

韓竹解釋，氣候危機是這個時代面臨的巨大挑戰，雖然許多國家和地區已經做出了在未來30、40年內達到碳中和的承諾，但是全球溫室氣體排放仍在不斷增加，氣候危機也進一步加深。要想達成碳中和《巴黎協定》中設定的 1.5°C 全球溫控目標，國際社會必須加快行動步伐。氫能和 CCUS 這兩項技術具有巨大减碳潜力，但現階段還未得到大規模商用，其減排潛能尚未充分發揮。

中銀香港發展規劃部副總經理、可持續發展戰略總監瞿亢指出，氫能及 CCUS 這些強大的低碳創新技術已經取得一定的研發成果，下一步的關鍵是研究如何更有效應用這些技術。商業銀行已積極加入碳中和的行列，未來需要繼續創新，抓住契機幫助開發和提供有效的方案以推動這些技術的發展和應用。

中銀香港自今年 6 月加入「綠色商業銀行聯盟」成為基石成員。

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記者：余倩敏