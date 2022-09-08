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【互認基金】北上基金累計吸資111億 南下產品吸10億

16:27 2022/09/08

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北上基金持續9個月走資。

外滙管理局公布7月份中港互認基金的最新數據，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金，連跌9個月，截至今年7月底止的累計淨吸資額為111.22億元（人民幣，下同），按月減少1.53億元。

不過，相比內地基金公司把省招牌產品來港推售的南下基金，北上產品的吸資額仍多逾百億元，因南下基金累計吸金僅得10.38億元，按月驟減3400萬元。

雖然北熱南冷局面持續6年，但北上基金自去年底開始巳不斷萎縮，今年首7個月的吸金額較去年底的142.41億元，縮水31.19億元，以幅度計，錄得22%跌幅。

跨境互認基金自2015年開通，翌年外管局按月公布數據。目前市面約有86隻基金，當中北上產品佔38隻，南下基金為48隻。可是，市料在港零售層面正式有售的南下基金唯恐少於廿隻。

理財通及ETF通出台 致北水分流

市場亦關注中港互認基金會否被邊緣化，皆因去年9月理財通上馬，今年7月ETF通又出台，俱令北水分流。而港交所 （00388） 早前指，截至7月29日，ETF通面世首月，北向日均成交額1976萬人民幣，南向通為2.2億港元。

此外，北上基金自2020年4月達175.55億元的高峰，經歷持續走資，如今已驟縮64.33億元，或減37%。

自互認基金於7年前登場，中外資產管理公司已爭相把旗下基金在內地開賣，包括滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 、惠理 （00806） ，摩通、行健宏揚、博時、海通、騰訊 （00700） 有份的高騰基金，以及有冠軍分析師張憶東坐陣的興證國際等，而今年再有6隻北上新產品成功闖關。

反觀南下基金及至去年11月，累計吸金才首破10億元。可惜，自2019年易方達申批新基金以來，再未見有新產品申請審批，業界相信主因是產品滯銷，尤其是今年人民幣急貶近10%，難免令主打內地股債基金受冷待。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

惠理集團（00806） 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 跨境理財通 北水流入 ETF 基金

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