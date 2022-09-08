【網絡保安】網絡安全更嚴峻　教育、醫療機構成目標

網絡安全更見嚴峻，有調查指學術及研究機構成為首要目標，而勒索黑客亦不單會要求贖款，目標更指向有價值的數據資料。

網絡安全解決方案供應商Check Point香港及台灣技術總監侯嘉俊指出，雖然香港未有發生教育機構被黑客入侵的例子，但該威脅情報部門Check Point Research（CPR）發佈其《網絡攻擊趨勢：2022年年中報告》發現，教育及研究單位成為目標，今年頭半年每星期就平均2297宗，比去年同期增44%，除了贖款，黑客亦會將研究報告出售以圖利。至於醫療機構方面，侯嘉俊亦指，醫療機構亦會成為黑客目標，若被入侵或影響醫療工作。

▲ Check Point香港及澳門總經理周秀雲（右）指黑客的攻擊由分散變得集中，旁為Check Point香港及台灣技術總監侯嘉俊。

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報告亦提到，比起去年同期，今年上半年全球每星期網絡攻擊上升42%，網絡攻擊成為國家級武器，勒索軟件仍是入侵攻擊的首位，而網絡攻擊已經開始影響人每日生活，對已流行的雲端服務方面，網絡攻擊正影響雲服務供應鏈運作。

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Check Point香港及澳門總經理周秀雲表示，過去6個月中，香港機構平均每星期遭受785次攻擊。香港警方最近也宣佈今年上半年的科技罪案超過10,000宗，為歷年來新高，同比增長46%，佔整體罪案逾三分之一，損失金額共計15.8億港元，她觀察到以往的網絡攻擊比較分散，現在卻演變為針對性攻擊，Check Point提出四個需要關注的範疇，包括1.人才短缺、2.『Secure by Design』（從設計原型開始便要考慮安全問題）、3.物聯網安全，以及4.手機應用程式安全漏洞。

記者：彭振濠

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