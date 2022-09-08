【職場熱話】調查揭逾半美國人「安靜辭職」 只做好工作本份不求升職搏殺 被視為「西方式躺平」

全球最大的民調公司蓋洛普（Gallup），指出「安靜辭職」 （Quiet Quitting）就業趨勢，意即「打卡上班並做最低限度的工作」，而超過一半的美國打工仔經常在工作中不願付出努力。「安靜辭職」並不意味著打工仔離職，例如是自我設限拒絕在晚上或周末工作，只滿足著工作的最低要求，並且在心理上與工作切割。

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蓋洛普更發現，最近選擇積極脫離工作的打工仔，或是對工作非常不滿，並使用TikTok和其他社交媒體應用程序抱怨工作的人數量激增。

疫情為工作場所施加壓力，打算「積極脫離工作」的員工比例，已從2020年的14%躍升至2022年的18%。與此同時，員工的敬業程度正在下降，只有32%的員工稱自己對工作充滿熱情，低於2020年的36%。

「安靜辭職」的出現原因部分可歸咎於是疫情的副產品。疫情在勞動市場和整個社會引起了巨大動盪唔，數以百萬計的打工仔改為在家遙距工作，一些人更在封城期間失去了工作，這場危機還促使一些美國人質疑他們與工作的關係。現時不少公司正在回復實體辦公，或是制訂混合式辦公模式，部分打工仔對這些決定感到脫節，感受不到僱主對他們的關心。

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責任編輯：嚴浩文