▲ 【盈富換經理】恒生公布2833換股盈富基金2800比率 兩大恒指ETF變相「二合一」 、盈富規模增多少？

盈富基金 （02800） 今年宣布更換基金經理，由恒生投資替手管理，美資道富銀行則保留盈富基金信託人角色。恒生投資早前宣布，將原先管理的恒指ETF （02833） 除牌，並讓2833投資者可選擇轉換持有盈富基金，並於今日公布每股兌換比率。

2833已於9月5日起停止交易，恒生投資表示，以9月7日計，2833每單位資產淨值（NAV）為19.6777元、盈富基金每單位為19.6609元，2833每基金單位可換取1單位盈富基金，另加0.1元現金。換言之，當中涉及少量轉換費用。

以一手2833涉100股計算，每手投資者可換取100股盈富基金，加10元現金。不過值得注意，盈富基金每手交易單位為500股，部分2833投資者未必能換取整數手數。

若全數投資者轉股 盈富基金規模增逾3分1

恒生投資暫未公布申請轉換盈富基金的投資者數目和規模，以恒指ETF停牌前市值約387億元、盈富基金最新市值1110億元，盈富基金在兩大ETF變相「二合一」後規模最多增逾3分之1。

恒生投資表示，申請轉股盈富基金的2833投資者，9月13日（下星期二）起可在二手市場買賣，較該行9月19日正式成為盈富基金管理人，早約一星期。

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記者：麥德銘