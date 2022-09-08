【美元定存】港銀1年美元定存最高息3.7厘 滙豐3個多月內7度加息

▲ 滙豐於3個多月內，第7度加美元定存息。

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追息族又有好消息，因美滙指數屢闖新高之際，港銀仍不斷加美元定期存款息，令破頂息再現。現時距離聯儲局於本港時間9月22日公布議息結果僅約兩周，但大小行已搶閘猛加定存息。9月開局至今，已有10間業界加不同年期的美元定存息率，包括富邦於本周二（9月6日）全面加息0.1厘，半年期的新息率為3.5厘，1年息率報3.7厘，兩存期的年息再創新高。

不過，最搶眼的是兩間發鈔行輪流在美元定存出招，當中滙豐（HSBC）於昨天（7日）全面加息。而渣打香港 （02888） 甫踏入9月即連環推出多個特惠息，目前旗下最高息是7天年息5.5厘。

同時，工銀亞洲新推388天享3.2厘年息，恒生 （00011） 提高半年期年息0.2厘至2.8厘，大眾銀行加1年期息率0.1厘至3.1厘，大新 （02356） 、交銀香港及建行亞洲亦調升不同年期的存息。

專家指，發鈔行連番加息，料中小行被逼跟加作還擊。事實上，滙豐這次加息，已是3個多月內第7度加息。

另一矚目點是，花旗於本周二亦略加6個月及1年期美元定存年息0.04厘，6個月新報3.24厘，1年期報3.46厘。順帶一提，集友推168天享3厘年息將於明天（9日）屆滿，不再延期，這特惠息正最後召集。

反觀，中銀香港 （02388） 卻減完又加，8月20日逆市減息，但該行亦鬆綁享特惠息的附帶條件，允現有資金，而非先前要求合資格新資金結餘才享特優年利率。其後，中銀於8月25日又再加息，所有中銀香港個人銀行客戶經網上銀行或手機銀行，以「合資格新資金結餘 」1000美元或以上，開立「特優定期存款（限時優惠）」，可享特優年利率，3個月為2.1厘，半年是2.5厘，1年是2.4厘。中銀香港回應本報查詢指，該行因應市場情況及業務策略，不時更新及發布最新定期存款利率。

單以發鈔行的美元定存息率比併，目前1年期息率以渣打的2.8厘冠絕發鈔行，中銀報2.4厘，滙豐昨加0.1厘至2.2厘。半年期年息方面，中銀以2.5厘險勝渣打的2.4厘，滙豐昨加0.3厘至2.1厘。3個月期年息中銀以2.1厘，跑贏滙豐勁加0.3厘至1.8厘，渣打是1.3厘。

此外，市場對美元有需求，例如星展香港與波司登國際 （03998） 早前簽署總額達3500萬美元的可持續發展掛鈎貸款，這是內地羽絨品牌商首筆可持續發展掛鈎貸款，是亞洲同類貸款中最大的貸款。況且，市料聯儲局於9月加快收水縮表，美元於季結或呈流動性風險，且憧憬美國的加息周期至明年上半年，大小港銀爭相以高息吸存，冀穩定資金來源。

另方面，總覽美元定存各存期的高息王，7天短存年息以恒生 （00011） 的8.5厘為高息王。半年期年息呈雙冠，大新昨加0.1厘，跟富邦齊報3.5厘。其餘存期皆以富邦奪冠，1個月年息報3.38厘、3個月年息為3.28厘，1年期息率以3.7厘居首。

華僑永亨經濟師姜靜指，雖然美滙指數稍回軟至109，但相信仍高企在108到111區間。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪