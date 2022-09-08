【領展商戶】領展於富東街市推廚餘回收計劃　達標商戶可獲現金券作鼓勵

▲ 領展宣佈以東涌富東街市作試點，啟動廚餘回收先導計劃，鼓勵商戶把有機廚餘分類及回收，減輕堆填區負擔的同時，更可升級轉化成再生能源。（領展圖片）

領展宣佈以東涌富東街市作試點，啟動廚餘回收先導計劃，鼓勵商戶把有機廚餘分類及回收，減輕堆填區負擔的同時，更可升級轉化成再生能源。又推廣10項「生活新態度」，鼓勵市民提升身心健康及養成減廢習慣。

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由於大量的廚餘可對堆填區造成沉重負擔，領展決定以富東街市為試點，於9月開始推行「富東街市廚餘回收大作戰」活動，鼓勵商戶將廚餘分類回收，將有機廢物轉化成再生能源。

10項「生活新態度」

商戶只要評分達標，即可成為「綠色商戶」，獲取超市現金券以作鼓勵。於10月下旬起，市民於富東街市消費滿指定金額，更可獲贈現金券於「綠色商戶」消費，讓顧客及商戶都能受惠。

領展亦有意推動健康環保生活，連同旗下34個商場共同推廣10項「生活新態度」，包括減少使用膠袋、自備餐具、均衡飲食、規律運動、鄰里互助等，鼓勵大眾養成愛惜自己、珍惜環境的習慣。

商場設氹氹轉遊樂設施

此外，領展最近於樂富廣場及將軍澳TKO Gateway增設氹氹轉遊樂設施。氹氹轉以回收木材及車胎等環保物料建造，及以太陽能發電板提供照明電源，更附有雨傘除水功能。既提供玩樂打卡熱點，同時寓敎育於娛樂，鼓勵市民不再使用雨傘膠袋，從源頭減塑，宣傳可持續發展的環保訊息。

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責任編輯：李智美