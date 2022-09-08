【網絡攻擊】洲際酒店集團遭網絡攻擊　訂房系統無法使用

▲ 洲際酒店集團周二（6日）向倫敦證交所通報，該企系統出現「非授權活動」，訂房及其他系統嚴重受損。

近年不少黑客瞄準大企發動攻擊圖利，洲際酒店集團（InterContinental Hotels Group，IHG）最近就成為攻擊對象。總部位於英國Denham的洲際酒店集團，在周二（6日）就向倫敦證交所通報，該企系統出現「非授權活動」，訂房及其他系統嚴重受損。

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據外國資訊安全網站Bleeping Computer報道指，洲際酒店集團的訂房系統及其他應用程式，自周一起受到「重大」受損，且到周二時仍然未完全恢復正常。Bleeping Computer隨即嘗試進行測試，發現洲際酒店集團的API斷線，應用程式也無法登入，客戶輸入帳戶及密碼後，只會看到「用戶輸入的登入憑證無效」訊息，要求用戶重設密碼或聯絡客戶支援中心。

洲際酒店集團表示，已通知相關主管機關及外部專家參與調查，目前也正搶修使所有系統及早回復，同時也正在評估事件以及其嚴重性和影響。IHG也承諾，在服務中斷期將為飯店持有人及營運人提供支援。

不過目前洲際酒店集團並未透露是哪些「非授權活動」。Bleeping Computer估計，或是上個月曾宣稱攻擊了土耳其一間Holiday Inn飯店的勒索軟件組織Lockbit所為。惟洲際酒店集團就拒絕評論。

洲際酒店集團旗下共有17個飯店品牌，包括：晶華酒店及度假村、洲際飯店及度假村、Candlewood Suites、六善酒店、度假村及水療中心、Vignette Collection、Holiday Inn、Crowne Plaza、Regent、Kimpton等。

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責任編輯：曾曉汶

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