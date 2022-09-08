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再多間大行出手應對加息期　中銀香港加H按封頂息

股樓投資 16:05 2022/09/08

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美國聯儲局連番加息，至今累加2.25厘，以致資金持續流出港元體系，結果是港元銀行同業拆息（HIBOR）持續攀升，與樓按相關的一個月期HIBOR，更逼近2厘，不少銀行因此上調新造H按的鎖息上限，繼上月滙豐（00005）、渣打（02888）加封頂息後，另一大行中銀香港（02388）亦宣布跟隨，鎖息上限由2.5厘，加至2.75厘，但是次調整只適用於二手樓按揭，一手樓鎖息上限仍以2.5厘計算，而P按供款息率則由P減2.5厘，調整至P減2.4厘，即實際息率由2.5厘，上調至2.6厘。 

除了大型銀行，近期再有中小型銀行加封頂息，如大新銀行（02356）加0.25厘，以致實際鎖息上限升至2.85厘，而華僑永亨更是第二次加息，將新造H按鎖息上限調升至3厘，暫為全港最高。 

目前已有11間銀行，包括三大發鈔銀行，上調新造H按鎖息上限。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，據土地註冊處最新資料顯示，這些銀行上月現樓及樓花市佔率分別是69.9%及72.8%，有一定的市佔率，相信對按揭市場有影響。 

他續說，過往銀行H按的鎖息上限，與P按實際息率一致，但今次中銀香港的安排不同，P按實際按息及壓力測試要求，均低於H按鎖息上限，預計Ｐ按吸引力因此增加，而H按選用佔比有機會高位回落，又提醒有意置業者應密切留意息口走勢及市場環境變化，選擇合適的按揭計劃。 

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撰文 : 黃卓賢

渣打集團（02888） 華僑永亨銀行 大新銀行（02356） 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 加息 H按 P按 二手市場 私人屋苑

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