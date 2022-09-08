【解碼｜銀行股】摩通：東亞派特別息對股價支持僅短期　內房風險下資產質素風險與盈利不確定性高

▲ 摩通：東亞派特別息對股價支持僅短期 內房風險下資產質素風險與盈利不確定性高

東亞銀行 （00023） 向友邦保險 （1299） 出售藍十字全部股份，以及寶康醫療的80%股份後，宣布派發特別息每股0.48元。摩通指，有關特別息早於東亞公佈上半年業績時經已宣佈，故不會為市場帶來驚喜，不俗的股息率雖可對東亞股價短期有支持，惟相信不會長期持續。

摩通推算，交易完成與派發特別息後，東亞的普通股權一級資本比率（CET1）將獲提升5基點至15.8%，水平仍是摩通所追蹤的港銀中第二高。

然而，摩通直指東亞的內房風險敞口較高，佔其上半年總貸款及負債投資達12％，高於同業4％至6％的水平，未來6至12個月資產質素風險與盈利不確定性較高。基於上述原因，摩通認為即使東亞估值便宜，其股價要持續上升及跑嬴同業存在困難，故維持對東亞的「中性」評級。

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記者：余倩敏