▲ 【電動車】綠色和平公布十大環保電動車 日產、本田及豐田3家日資車廠包辦尾三

環保團體綠色和平公布，2022年汽車環境指南（Automotive Environment Guide for 2022）十大環保電動車排名。當中豐田（日：7203）、本田（日：7267）及日產Nissan（日 ：7201）3間日本電動車生產商，分別位列第8位至第10位。

綠色和平：豐田電動車銷售目標落後

與去年評論相若，豐田被指零排放汽車佔其銷售額少於1%，以及供應鏈減碳排進展緩慢。組織氣候和能源活動家Daniel Read指，豐田去年12月將其電動車銷售目標上調75%至350萬輛，遠遠落後其他電動車生產商。

本田則沒有設立電動車銷售目標，期內碳足跡增長幅度排行第二、沒有顯著削減和效率目標、脫碳披露等資訊，故本田從去年第6位，跌至第9位；日產汽車按年下跌3位至第5位，乃ZEV的銷售佔比增長緩慢，而且ZEV過去5年的銷售複合年均增長率只有25%，為十大車廠中最低，同時日產的供應鏈脫碳未有採取行動，也沒有淘汰內燃機汽車計劃。

美國及德國電動車包辦首四位

排名將淘汰內燃機、供應鏈脫碳、資源減少及效率納入評分項目，首7位依次為通用（美：GM）、平治（Mercedes，德：DAII），福士（Volkswagen，德：VOW），福特（美：F），現代（Hyundai-Kia，韓：005380）、雷諾（Renault）及Stellantis。

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記者：宋佩恩

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