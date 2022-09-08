巴西女子誕雙胞胎生父竟非同一人 僅百萬分之一機率

巴西一名19歲女子誕下一對雙胞胎，但進行親子鑑定後發現這對雙胞胎的生父竟然並非同一人。原來女子同日曾與兩名男子發生親密關係，而出現雙胞胎生父不同的機會率只得百萬分之一。

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這名19歲女子來自巴西戈亞斯州（Goias）懷孕誕下一對雙胞胎後，決定做DNA親子鑑定來確定誰是生父。

女子首先收集了她認為最有可能是雙胞胎生父的男子DNA，但親子鑑定結果顯示，該名男子只是其中一名孩子的生父。

女子再想起自己同一日與另一名男子也發生過性行為，所以再收集這名男子的DNA，而結果顯示這名男子是另一名孩子的生父。

據悉，這個現象名為異父複孕受精（heteropaternal superfecundation）。女子的主診醫生指，當同一個母親的兩粒卵子由不同男子受精，嬰兒共享母親的遺傳物質，但在不同胎盤成長。

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醫生形容情況極為罕見，發生的機會率百萬分之一，全球目前只有20宗同類個案。

這對雙胞胎目前已經16個月大，其中一名孩子的生父已經承擔兩名孩子的撫養責任。

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責任編輯：鄭錦玲