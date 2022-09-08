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【共創明Teen】政府「共創明Teen計劃」今起接受報名 參加計劃學員可獲發一萬元

理財智慧 20:47 2022/09/08

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政府宣布，由政務司司長陳國基領導跨部門行動小組推出的「共創明Teen計劃」即日起招募學員，弱勢社群家庭尤其居於劏房的中一至中三學生均可報名，名額2,000個。

【健康研究】南韓研發「電子刺青」 用作監測心率、進行物理治療 監測健康不只是藝術【下一頁

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

計劃第一期為期一年，提供迎新活動、基礎訓練、多元團體活動、友師與學員互動環節等。學生可向學校或協助推行計劃的社福機構查詢和報名。9月28日截止報名。計劃包含三大元素，分別為「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。每名學員獲配對一名義務友師，友師會與學員分享人生經驗、啟發學員探索更多個人發展的可能性、幫助學員加強自信，並鼓勵學員以積極正向的態度定下個人目標。

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

此外，友師也會幫助學員培養正確理財觀念，指導他們有效使用計劃提供的5,000元啟動資金，實踐個人發展規劃。學員完成計劃後會另外獲發5,000元獎學金。

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記者：鄭日棱

 

 

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