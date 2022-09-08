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【美股焦點】通用汽車GM據報欲捲土重來　在華設新直銷平台推高端車款

股市 15:12 2022/09/08

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【美股焦點】通用汽車GM據報欲捲土重來　在華設新直銷平台推高端車款

中國電動車市場發展迅速，據《路透》報道，通用汽車（General Motors，美：GM）亦欲分一杯羹，有意在中國的超大城市推出極高端品牌車款。

隨著中國本土電動車企崛起，通用汽車有意重新部署在華策略，並計劃針對中國特大城市的富裕消費者提供進口奢侈汽車。該公司將利用全新直銷平台「Durant Guild」，並舉辦僅限邀請的活動來展示產品，在城市中心開設「體驗中心」，又可能在特定地點推出快閃店。

Durant Guild並非以銷量掛帥

通用汽車中國業務主管Julian Blissett表示，Durant Guild並非以銷量掛帥，而是將產品好好宣傳予大眾，讓大眾了解佳特力（Cadillac ）和雪佛蘭（Chevy）的優點及科技。

不過，他並無提及在Durant Guild引進哪些車款，但他提示了中國暫時未有的高檔汽車，如全電動Hummer皮卡或SUV、Chevrolet Tahoe SUV、Chevrolet Corvette跑車。

通用汽車希望通過使用類似於Tesla（美：TSLA）和蘋果（美：AAPL）在中國運作良好的銷售和營銷模式，從而對其業務造成正面影響，支持在中國發展的計劃。

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編輯：姚卓然

美股 市場拓展 汽車 電動車 通用汽車（General Motors，美：GM）

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