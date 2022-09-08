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【威士忌需求】比清酒更好賣　日本老牌酒企紛紛開始生產威士忌

商業 15:20 2022/09/08

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疫情導致餐飲需求驟減，日本的酒市場持續萎縮，不少酒企正計劃把在日本國內外人氣高漲的威士忌，培育成另一種「地方酒」，加強向海外銷售相關產品。（法新社圖片）

疫情導致餐飲需求驟減，日本的酒市場持續萎縮，不少酒企正計劃把在日本國內外人氣高漲的威士忌，培育成另一種「地方酒」，加強向海外銷售相關產品。

【旅遊業】日圓低位利觀光客　日旅遊業界嘆政府反應慢

老牌日本酒廠黃櫻於今年春季首次推出威士忌產品，600瓶「丹波單一麥芽」上市後很快就銷售一空，5月底又限量推出6000瓶調和威士忌（Blended Whiskey）。該企早於2021年增設蒸餾器，建立了可提供高產量的系統。

黃櫻當前主要在日本國內市場銷售，但表示：「日本威士忌備受世界關注，未來將加強向海外銷售」。

出口額達到461億日圓

日本國稅廳的數據顯示，2020年度領新牌照生產威士忌的酒廠數量達到134家，最近5年增加了約7成；日本財務省的貿易統計顯示，2021年的威士忌出口額達到461億日圓（約25.20億港元），同比增加7成，超過日本酒，位居酒類第1。

雖然日本酒是釀造酒、威士忌是蒸餾酒，但兩者的共同點是都經過發酵的過程。酒窖能充分利用以往的造酒經驗，因此生產威士忌的門檻其實並不高。

今後將新增10家蒸餾廠

生產「楯野川」的「楯野川酒造」將投資8億至9億日圓（約4373至4920萬港元）在山形縣內新建蒸餾廠。計劃於2023年秋季開始蒸餾，2027年上市，目標年產6萬升；以「千福」聞名的三宅本店3月在總部內新建了蒸餾廠，投資1億日圓（約546萬港元），計劃年產1萬6100升威士忌及琴酒。

日本威士忌文化研究所的代表土屋守指出：「在發酵方面，酒窖的技術強，有可能充分利用傳統，注入新風格」。並分析稱：「日本今後有可能一年出現幾家，乃至10家蒸餾廠」。

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責任編輯：李智美

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