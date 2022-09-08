南洋商業銀行推出全新的「南商理財」迎新健康賞

香港人一向努力拼搏為自己及家人追求美好的生活，如何有效地投資理財、累積財富更是大家十分關心的話題。過去兩年多以來疫情持續影響我們的生活，大家除了重視財富增值以外，亦越發領會到「健康」對高質素生活的重要性。南洋商業銀行（「南商」) 一直以來致力滿足客戶理財需要，同時了解客戶對豐盛及健康生活的追求，因此特別結合了「理財健康」及「身心健康」兩大元素，推出全新的「南商理財」迎新健康賞，為客戶提供多元化及專業理財服務外，亦延伸到生活及醫療健康的領域，全面照顧客戶金融及非金融需要。

南商個人客戶關係管理部副總經理鄧慧敏表示：「南商近年積極聯動與健康生活相關的商戶及醫療機構為客戶提供特選優惠及服務，以構建一個融合金融及健康服務的生態圈。今次更特意夥拍本地科技初創公司，讓客戶透過數碼醫療服務平台，以低至半價的費用親身體驗涵蓋普通科、專科、中醫、物理治療，運動治療及牙科等特優的醫療服務。此外，隨著市場環境瞬息萬變，以及不同人生階段的理財需要，南商專業的理財策劃團隊全力協助客戶捉緊機遇，及早規劃未來，打造更理想的健康理財組合，與客戶一同規劃個人化的投資及退休方案。」

由現在至2022年12月31日，全新客戶選用「南商理財」服務並符合指定條件可享高達HK$8,800獎賞及3個月醫療通行証1張。現有「南商理財」、「智盈理財」及「自在理財」客戶每成功推薦一名親友選用「南商理財」並符合指定條件更可享高達HK$800獎賞，以及最多3張的3個月醫療通行証，推薦越多，獎賞越多，讓南商客戶與親朋好友一同邁向財富與健康之路。

「南商理財」迎新健康賞

優惠期： 2022年8月1日至2022年12月31日（包括首尾兩天)

全新客戶選用「南商理財」服務，可享理財獎賞高達HK$8,800及3個月醫療通行*1張，以低至半價體驗專科醫療服務。精選醫療網絡遍佈港九新界，超過 1,000個服務點可供選擇。

「南商理財」推薦賞

優惠期： 2022年8月1日至2022年12月31日（包括首尾兩天)

現有「南商理財」、「智盈理財」及「自在理財」客戶成功推薦親友選用「南商理財」服務，每位成功推薦可享現金獎賞高達HK$800（推薦現金獎賞不設上限！），以及最多3張的3個月的醫療通行証*，以低至半價體驗專科醫療服務。精選醫療網絡遍佈港九新界，超過 1,000個服務點可供選擇。

*健康獎賞

3個月醫療通行証，服務包括：

服務種類 診症費用折扣 最多應診次數 普通科（診金連3天基本藥物） 低至半價 不限 專科 物理治療（單次療程費用；不包括衝擊波治療） 中醫（診金連2包處方藥物） 針灸（診金連1次療程費用） 跌打（診金連1次療程費用） 脊醫（診金連1次療程費用） 牙科（牙科檢查及洗牙費用） 運動治療

以上服務由醫結有限公司提供。

（資料由客戶提供）