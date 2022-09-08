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【保險新趨勢】AXA安盛夥醫思健康開設兩間醫療中心　冀將服務由賠付擴展至預防層面

Hot Talk 14:50 2022/09/08

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AXA安盛夥醫思健康開設兩間醫療中心，冀將服務由賠付擴展至預防層面。圖為AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉。

保險公司收購醫療機構或與醫療機構進行策略性合作已成新趨勢。AXA安盛亦宣佈將夥醫思健康 （02138） 開設兩間醫療中心，加強對受保人在疾病預防方面的服務，對象涵蓋所有客戶，包括團體保險受保僱員。同時，為提升團體保險客戶黏性，AXA安盛也提供健康相關附加服務予受保僱員，冀將服務由賠付擴展至預防層面。
 
保險公司與受保人的關係很多時僅建立在賠付之上，團體保險更是如此。「如何由賠付轉變為夥伴呢？這是我們這幾年很聚焦的元素。」AXA安盛首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉說。

過往企業客戶在選擇團體保險時，保費是主要考慮因素，但李蓉指他們現在更關注僱員支援的部份，甚至有僱主願意對此撥出額外預算，為僱員購買更全面的團體保險。為提升團體保險客戶黏性，AXA安盛正加強健康相關服務。

擬推更多健康計劃附加服務

AXA安盛新設的兩間醫療中心將於11月投入服務，「AXA安盛醫療中心」將向客戶提供身體檢查、普通科門診及專科等服務，AXA安盛內視鏡及日間醫療中心則集中於腸胃鏡檢查服務的醫療中心。李蓉透露，未來將視乎用量及需求，決定是否開立更多醫療中心。

除加強硬件配套外，AXA安盛亦提供不同付費附加服務，包括「BeOnTrack 自主健康計劃」，旨在幫助客戶針對「三高」問題作預防。該計劃明年將擴大至其他範圍，如濕疹、痛症等。另外，AXA安盛的應用程式Emma by AXA，早前也加入心理健康服務，讓團體保險的受保僱員及其家屬可享更全面的健康服務。

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記者：余倩敏

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保險公司 醫思健康（02138） 安盛

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